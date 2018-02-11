MLB》被洋基賣到馬林魚 卡斯楚現在不想走了

2018年02月11日 14:23 中時電子報 蔡銘仁

卡斯楚(Starlin Castro)原本待在洋基能爭冠，卻被賣到重建的馬林魚，悶到極點也不讓人意外，起初他也頻頻要求交易，不過卡斯楚今(11日)出席球迷會時，卻一改先前的態度，不再想著要離開，「我很開心能在這，想披馬林魚戰袍上場，努力去拚戰。」

卡斯楚去年12月被洋基當做籌碼交易史坦頓(Giancarlo Stanton)，直到上個月，卡斯楚都還想著要離開，希望被交易到有爭冠實力的球隊去。但消息指出，未來兩季薪資還有2371萬美金的卡斯楚相當難賣，有興趣得到他的球隊並不多，連馬林魚高層都感到意外，

春訓在即，卡斯楚還在馬林魚，似乎也選擇妥協，「馬林魚的人告訴我，他們很開心我能來，我也一樣。我努力在這裡拚，每個人都有各自的任務，我也一樣，我想我們能並肩作戰。」《邁阿密先鋒報》報導，所有人聽他這麼說都很開心，最開心莫過於總教練麥汀利(Don Mattingly)。

卡斯楚表示，他現在也在盡力熟悉環境，試著認識每個隊友，「我只跟麥總有接觸過，當我到馬林魚時，看到所有人的表情，都看起來很快樂、人很不錯，感覺能到馬林魚，對我來說是個好機會。」卡斯楚願意留下，也讓馬林魚不用擔心沒人補迪戈登(Dee Gordon)離去留下的二壘缺。

(中時電子報)