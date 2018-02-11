台中首創公園維護評鑑制度 陳情案件數降3成

中市首創公園維護評鑑制度，陳情案件數降3成！（陳世宗翻攝）

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台中市政府為提供更優質休閒遊憩公園，105年起首創「公園評鑑制度」，以維護區域責任制概念，每年邀請專家評鑑兩次得標廠商的綠美化公園情形，評鑑內容包括環境維護、草木植被、裸露地的比例等項目。評鑑制度在隔年收到成效，106年民陳情案件數相較尚未實施評鑑制度的104年降低三成，建設局表示，將持續努力做好公園管理，提供最舒適的公共環境。

建設局指出，過去104年以前台中市公園、廣場綠美化維護廠商，都是以最低標方式進行採購。卻造成投標廠商相互削價競爭，低價搶標、維護人員素質參差不齊、缺少自我管理機制等問題，加上缺乏獎勵誘因，影響整體市容景觀及環境衛生。

建設局長黃玉霖說，自105年起，市府將亮點及區域型公園，以維護區域責任制概念，改以「準用最有利標」方式辦理採購，評鑑制度納入公園綠美化維護契約條款；每年邀請景觀及植栽專家，進行兩次公園管理維護現場與書面評鑑，評鑑內容包括承攬廠商平時維護情形、履約維護績效和廠商後續精進作為，作為續約的參考標準。

評鑑制度也展現成果，104年1999、市長信箱陳情案件共計1942件，105年則1548件，減少394件，106年度更是下滑至1363件，減少幅度達30％。

黃玉霖強調，透過評鑑制度汰除不適任廠商，留下優質廠商，希望提供大家最舒適的公園環境！市府3年多來致力於改革公園、維護廣場綠美化，目前已完成裸露地改善約6萬3097平方公尺及補植約2萬8850棵灌木，持續朝向公園零裸露的目標前進。

(中時)

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