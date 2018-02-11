趕拚美MH-60R 解放軍新型反潛直-20F首飛成功

解放軍直-20。(圖/微博)

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中時電子報

解放軍在直-20直升機基礎上研製的10噸級反潛直升機，也就是海軍的直-20F近日首飛成功。這款型號的直升機將裝備新型吊放聲納系統、空基低頻聲納等，可全天候擴大探測範圍，趕拚美軍現役的MH-60S/R反潛直升機，邁向解放軍鑑載直升機發展的新里程碑。

直-20通用戰術直升機外型類似解放軍1980年代進口的美國賽考斯基（Sikorsky） S-70C-2直 升機，但直-20主旋翼是採用5片槳葉結構，加強了控制性和機動性，並且採用渦軸10發動機。直-20在服役後，可裝入運-20運輸機的貨艙內，配合陸軍將部隊能夠迅速投送，形成機動突擊作戰的能力。

直-20F反潛直升機則是直-20升級而來，這型號裝備的新型吊放聲納系統、空基低頻聲納，將其與大量的新型聲納浮標結合使用，可以全天候擴大探測範圍，加強未來解放軍航空戰鬥群周圍海域的反潛監視力度，總體性能媲美美軍MH-60S/R反潛直升機。

除此之外，直-20F也搭載制導/非制導火箭彈、AKD10空對地飛彈、空射型魚7魚雷、鷹擊9E反艦飛彈和固定機砲等。

直-20F在首飛後，將經過3-5年左右的試飛，然後再交付軍方。解放軍預計在未來10年生產約350架直-20F反潛直升機，以及150架直-20FQ多用途支援直升機，期望能有效提升整體的反潛能力。

(中時電子報)

文章來源：新型反潛直升機首飛成功

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