美軍飛機又掉零件 MV-22魚鷹機引擎罩脫落

MV-22魚鷹機雖然性能很好，但是事故不少。(圖/美國海軍陸戰隊)

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中時電子報

美國海軍陸戰隊官員表示，駐防琉球的陸戰隊飛行器又出現一起飛行事故，這次是MV-22魚鷹(Osprey)在飛行中引擎進氣罩掉落。

軍事網(military.com)報導，琉球美軍在3個月以來發生了許多次飛行意外，而且各個機種都有，包括UH-1運輸直升機迫降、AH-1眼鏡蛇直升機故障迫降、MH-53窗戶掉落、不明零件砸壞屋頂等。而最近發生的事件發生在上星期四，返回普天間基地的魚鷹機，一邊引擎進氣罩在飛行脫落，所幸沒有造成地面人員與財物的損失。

陸戰隊聲明表示，脫落的引擎整流罩重約30磅(13.6公斤)，是由碳纖維複合材料所製成，整流罩是在海上飛行中掉落，然後在星期五衝上岸邊才被人發現，距離普天間基地超20英里(32公里)。

目前陸戰隊正在調查此件事故原因，官員說，將會對每架MV-22嚴格進行檢查，以確保飛行安全。但是官員沒有說明美軍是否和琉球政府當局討論過這個事件，也沒說是否會停飛之類的事。

去年12月，1架CH-53E超級種馬(Super Stallion)運輸直升機的窗戶掉進了國小的操場，窗戶落地所飛濺起的碎片弄傷了附近的兒童，所幸是輕傷。之後一個不明的「圓柱形狀飛行器零件」，掉在普天間基地附近的托兒所屋頂，這個零件上寫著US，顯然是美軍飛行器的一部份。

除了飛行中會掉零件以外，最近幾個月有好幾起的飛行器緊急降落事件，僅在1月份就有3起，包括1架AH-1Z毒蛇(Viper)、1架AH-1W超級眼鏡蛇(Super Cobra)，和一架UH-1Y休伊猛毒( Huey Venom)。這3起是飛行過程中前期從儀表查覺的，所以是「預防性緊急降落」，事後2架被車輛運走，1架是直接起飛回基地。雖然都沒有發生任何財產受傷或損壞，但是依然引起了琉球居民的憤怒。

(中時電子報)

文章來源：Osprey Loses 30-pound Aircraft Part Off Coast of Okinawa

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