北京一家五口花蓮震災遇難 家屬泣謝台灣人民關心

2018年02月11日 15:04 中時 許家寧

5名陸客罹難者家屬

今早至殯儀館處理後事。(許家寧攝)

海基會文教處長劉克鑫說明陸客家屬的後續喪葬事宜

花蓮大地震中不幸罹難的大陸籍遊客丁文昌、何鳳華、丁守慧、楊捷及楊浩然等5人家屬，今上午在海基會官員陪同下，前往花蓮殯儀館配合檢察官相驗並開立死亡證明，步出靈堂前頻說「謝謝大家！」此行心情雖然煎熬，但感受到台灣各界的關心，令他們感到相當溫暖。

罹難陸客丁、楊兩家的家屬一行5人，昨晚與大陸北京市台辦副主任于鳳英等官員趕赴台灣花蓮市立殯儀館認屍，悲慟指認楊捷夫妻與幼子楊浩然身分，今早就到雲門翠堤大樓了解丁文昌及何鳳華的受困位置，再確認兩人已經罹難後，同意重機械開挖找出遺體。

家屬接著前往殯儀館靈堂前，祭拜楊捷、丁守慧及楊浩然的遺照，並與遺體修復師討論、了解遺體修復情形以及後續喪葬事宜，神情相當哀戚，下午步出遺體修復區時，因情緒尚未恢復，僅低調直說謝謝、謝謝大家，不住道謝後搭車離去。

遺體修復人員王薇君轉述，家屬指出同意開挖的心情雖然煎熬，但更體諒搜救人員的安危，在發生這樣的悲劇下，此行來台感受到台灣人民、救難人員及所有媒體的關心，令他們感到相當溫暖，感謝台灣人民。

海基會文教處長劉克鑫表示，對於後續喪葬事宜，會盡量尊重家屬意見，針對確認罹難的楊捷妻小3人的死亡證明書，因部分證件未齊全，在補齊證件後，最快今天下午或明早就能開立死亡證明書，初步了解家屬同意出席明日舉行的花蓮震災罹難者的聯合公祭。

(中時)