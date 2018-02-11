為花蓮救災破例！ 大型救災車輛搶時間行駛蘇花改

才在5日正式通車的蘇花改蘇澳至東澳段，立即在花蓮震災的救災工作上發揮大作用，讓大型救災車輛迅速安全開往花蓮。（四工處交通管理及控制中心提供）

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才在5日正式通車的蘇花改蘇澳至東澳段，立即在花蓮震災的救災工作上發揮大作用，讓大型救災車輛迅速安全開往花蓮。（四工處交通管理及控制中心提供）

0206花蓮大地震發生後，來自各方的救難隊伍紛紛奔向花蓮災區，才剛在前1天（5日）正式通車的蘇花改蘇澳至東澳路段也立即派上用場，公路總局四工處交控中心也特別打破第一階段只開放通行小客車的規定，允許大型救災以及運送物資等車輛行駛，也讓協助救災隊伍省下許多寶貴時間，以最快的時間趕抵花蓮投入救災工作。

蘇花改蘇澳至東澳路段現階段只開放自小客車通行，但交通部長賀陳旦在5日的通車典禮上也表示，一旦蘇花公路發生嚴重災害，已通車的蘇花改路段可有條件放行各車種行駛；這番話才說完沒多久，隔天深夜花蓮就發生強震並造成大樓塌陷、民眾受困等嚴重災情。

當花蓮傳出震災消息後，正在值班的公路總局第四區養護工程處交通管理中心主任陳國正就接到宜蘭縣政府消防局的電話，表示蘇花公路因斷斷續續有落石且仍全線封閉，希望能通融讓救災車輛通行蘇花改，陳國正當機立斷決定准予通行。

陳國正說，除了第一批宜蘭縣政府消防局的大型救災車輛，包括後續其他縣市趕往花蓮的救災車輛以及運送救災物資的大型貨車，不管是公家或民間車輛，只要有事先通知，並且在入口處出示相關證明文件後全都予以放行，從7日開始平均每天約有10多輛的大型救災及運送物資車輛經由蘇花改開往花蓮，直到10日還有一批自來水公司的送水車通過。

陳國正還說，受到花蓮大地震影響，行駛蘇花改已通車路段的車輛比預期少了許多，原本預估在通車後的第一個連續假期每天會有至少4000輛車通過，但實際上南下（往花蓮）只有約2800輛、北上更只有2600輛，因此行車狀況相當順暢，但在過年期間就很難說，車流量恐將會暴增。

(中時)

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