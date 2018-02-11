在更衣室遭偷拍 港星抓到兇手反被旁人責備

2018年02月11日 15:43 中時電子報 吳品瑤

從模特兒圈轉戰歌壇、接下夯港劇《使徒行者》續集主要角色的男星周柏豪，今天凌晨在IG貼出一張白底黑字的「請正視」圖片，po文透露自己去體育館參加比賽後到更衣室換衣服，發現有人站在門口偷拍他，偷拍者被抓包後想逃但被周柏豪攔阻，起初對方不承認偷拍，然在連番質問後承認犯行，他的手機裡也有偷拍證據，周柏豪加以質問、訓誡，沒想到在更衣室的另一人竟不禮貌地罵他為難對方、刻意搞事，讓周柏豪忍無可忍，po文抒發。

周柏豪表示經質問後，得知偷拍兇手是年僅18歲的年輕人，雖對方坦承犯行並承諾會刪除照片，然周柏豪覺得18歲已成年，且更衣室偷拍是於法不容的嚴重犯罪行為，認為應該讓這位年輕人知道「能夠做什麼、不能做什麼」，以避免對方日後犯下更嚴重的罪行，因此對於旁人的責備更覺得生氣，直呼「這可以是刑事罪行，絕不是『他都已經刪除了 幹什麼要留難他』」，最後在兇手表示明白事情的嚴重性並道歉後，周柏豪仍舊放他離開，沒有報警。

事後有人私訊周柏豪，也覺得他過分嚴厲，周柏豪於是貼出訊息截圖，表示知道對方才18歲還年輕，「我會放過他的，但我必須要在他離開之前，讓他牢牢的記著發生過的事，好讓他日後不會走錯路，也不會出現下一位受害者」，也透露其實被偷拍的當下，他不是問對方「你為什麼要偷拍我」，而是「你還有沒有偷拍其他人？同學呢？學校呢？」，直呼相信大家都是為年輕人著想，然教育不好很可能釀成日後嚴重錯誤的價值觀，「至少應做不應做，犯法不犯法，你我也懂的」，因此才選擇用「嚴厲嚴正」的態度去處理。

(中時電子報)