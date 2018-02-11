氣象局：周二起連續1周好天氣 大年初四才變天

氣象局預估今年春節假期天氣很好，在冬季中相當難得。（廖德修攝）

友善列印
中時

終於快要揮別又溼又冷的天氣，氣象局預報員林定宜表示，農曆連假期間各地天氣多雲到晴並且回暖，北部高溫可到攝氏24度，南部甚至逼近30度。不過日夜溫差大，西部平原與金門、馬祖常有濃霧，出遊要小心交通安全。

林定宜說，過年前最後一波寒流以今晚（11日）至明日清晨，以及明晚至周二清晨最冷，北部低溫下探攝氏7度，海邊與空曠地區甚至可降到6度，最低溫可能出現在宜蘭與嘉義。降雨則從今天下午起趨緩，進入乾冷、晴冷的天氣型態。

這波寒流延續時間不長，氣象局預估，周二白天起氣溫就會明顯回升，農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20度，南部逼近30度。氣象局預估初四（19日）才會有另一波冷空氣來臨，溫度略降，北部、東北部降雨機會提高。

氣象專家吳德榮也說，整體而言今年春節天氣很不錯，僅大年初一（16日）及初四（19日）有點小變化。16日因有微弱鋒面從北方掠過、東北風稍增強，但影響很小。迎風面雲量略增，北海岸、東北部、東部有零星短暫雨的機率，白天高溫略降，低溫變化不大，其他地區仍為晴朗穩定的天氣。

吳德榮又說，大年初二（17日）、初三（18日)各地天氣恢復穩定、溫暖舒適，僅東北部、東部有零星短暫雨的機率。根據最新歐洲中期預報中心及美國預報模式都顯示，要到下周一、初四（19日）才會有另一波微弱鋒面從北方掠過，台灣地區東北風稍增強，天氣可能會有變化。

氣象專家彭啟明則認為，春節假期的天氣整體來看偏暖是沒錯，但也有一些小的變化。如除夕晚間有鋒面接近，初一全台都有下雨的機會，不過鋒面通過後沒有明顯的冷空氣，天氣又恢復穩定。

(中時)

15：39 花蓮地震規模4.2 最大震… 三巴颱風生成 對台灣無影響

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。