毒鴛鴦攜襁褓外出 暖警先讓用餐完才動手

黃姓夫婦被捕，嬰兒在女警懷中不哭不鬧。（李義翻攝）

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毒鴛鴦用餐被捕。（李義翻攝）

黃姓夫妻因涉毒品等多起案件遭通緝逃亡。日前，這對毒鴛鴦帶著6個月大的嬰兒到餐廳用餐，恰巧轄區員警著便衣前往購餐，一眼認出是追緝許久的毒品通緝犯夫妻，當場表明身分逮人，要2人安心用餐不要驚嚇襁褓中熟睡的嬰兒，2人也乖乖配合，氣氛平和地用完入獄前的天倫餐才束手就擒。

33歲黃男與30歲黃女均涉毒品、詐欺等多起案件遭通緝，合併執行刑期達4年2個月，於是展開逃亡生涯並生下孩子。

日前，高雄市苓雅警分局民權派出所便衣員警到餐廳購餐時，見到黃姓夫妻攜子用餐，溫馨畫面令員警忍不住多瞧幾眼，卻愈看愈眼熟，想起正是追緝很久的毒鴛鴦。

員警慢慢接近，輕喚2人名字，黃姓夫婦猛一抬頭，員警表明身分，並示意他們把飯吃完，別驚嚇到小孩，夫妻倆也似乎鬆了口氣說「不必再心驚膽戰躲藏了」。

餐畢，派出所派遣巡邏車前來支援，員警先將黃姓女子上銬帶上車，女警上前接過嬰兒抱於懷中，懷中的孩子從頭到尾不哭也不鬧。

製作筆錄時員警擔心孩子遭到安置，趕緊打電話聯繫黃男的母親前來派出所帶走嬰孩，而所內多名未嫁娶的員警們也手忙腳亂的輪流當起小爸爸、小媽媽哄騙嬰兒。

黃男母親到場後，看見孫子也被帶到派出所，不禁無奈的說：「早就叫你們不要生這個孩子了！自己都顧不好了還要生！」。

對此家人都已身心俱疲，接過孩兒的阿嬤，對著孩子說：「可惜了，你投錯胎、投錯了家庭」。

黃男也一臉懊悔凝望著孩子，自責未盡到父親的責任，員警趁機規勸夫妻倆從新做人，服刑後就能全家團圓，還給孩子健康圓滿的家庭。警訊後，依毒品及詐欺通緝解送檢方執行。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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