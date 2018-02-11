UBA》輔仁力克台藝大 搭上8強末班車

輔大擊敗台藝大拿下最後一張八強門票。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
輔大拿下最後一張八強門票，場中慶祝。(林宋以情攝)

UBA大專籃球聯賽8強賽最後一張門票出爐，輔仁大學賴廷恩、吳季穎率領輔大78比66力克台藝大，搭上8強末班車，與健行、國體、義守、高師、中州、台師、北市大年後2月25日於健行科大展開8強賽，爭4強小巨蛋門票。

早在12月底就拿下第8勝，但最後階段少了左手掌骨折潘佳舜的輔大，第9勝遲遲未到手，接連敗給國體、北市大，昨又2分差不敵台師大，硬是最後一天才與台藝大上演誰贏誰晉級的「割喉戰」。

輔大上半場落後3分，第3節改採區域防守奏效，順利逆轉戰局，第4節最後兩分鐘射手吳季穎一記三分彈拉開領先雙位數差，即便倒數25秒邱柏璋飆進弧頂三分仍為時已晚，蔡揚名終場前14秒加碼送上快攻爆扣，慶祝8強門票到手。

輔大教頭劉俊業半場叮嚀，「進攻籃板搶不下來，防守籃板又沒掌握，比賽要怎麼贏。」輔大下半場籃板、防守修正，但仍有細節仍待改進。

曾祥鈞此役17分、12籃板，直呼前役太緊張，錯失8強門票，「昨天晚上都睡不著，調整心情後放開打。」

台藝大「剋星」吳季穎，此役飆23分，他笑說，「對上台藝就狀況特別好，球彈一彈都進。但前幾場的確心態不好，才會到最後一天才晉級。」

輔大吳季穎對台藝大飆23分。(大專體總提供)
輔大曾祥鈞。(大專體總提供)
輔大蔡揚名。(大專體總提供)

台藝大球季提前結束，李伯倫表示球隊輸在穩定性，且球員互信不足，另外遇強則強遇弱也弱，心態得修正，「今年記取教訓，下個賽季避免再犯。」

(中時電子報)

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