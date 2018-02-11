高雄大遠百名牌包展售會 公益競標助花蓮賑災

2018年02月11日 16:42 中時 柯宗緯

名牌包展售會下殺2折起。（柯宗緯攝）

名牌包展售會下殺2折起。（柯宗緯攝）

業者今邀請辣模走秀展示包包。（柯宗緯攝）

業者今邀請辣模走秀展示包包。（柯宗緯攝）

南台灣第2屆名牌包「雨果精品-萬包配件大型展售會」，即起至3月4日於高雄大遠百廣場登場，匯集近30個時尚品牌，商品下殺2折起。花蓮大地震災情慘重，業者也響應公益，3月3日舉辦公益競標40個包款，所得全數做為賑災用途，協助災民重建家園，歡迎民眾共襄盛舉，踴躍愛心競標。

雨果精品董事長林豪彥表示，去年首度到高雄辦展售會，賣出1.2萬多個包包，創下全台業績紀錄。今年擴大舉辦第2屆名牌包展售會全面2折起，「萬元商品千元價，錯過不再」。今（11）日率先邀請辣模走秀展示包包，將10大包款介紹給民眾。

除展售會外，雨果精品也發揮企業正面能量，攜手高雄大遠百將於3月3日舉辦「天祐台灣‧守護花蓮-攜手恢復家園 包包公益競標會」，捐出走秀當天的40個包款，競標所得全數捐予「花蓮縣政府-花蓮縣社會救助金專戶」並指定0206花蓮賑災專用，鼓勵民眾多加愛心競標。遠東企業亦號召關係企業共同捐款3000萬元，用於救災及協助重建。

雨果精品旗下品牌多樣化，像是蔡依林站台與代言的狗頭包Rebecca Bonbon、國家地理時尚休閒攝影包NATIONAL GEOGRAPHIC、NUMANNI、英國知名品牌金安德森Kinloch Anderson、SANDIA POLO、More Garden、Wolsey、beside u、eminent（萬國通路）等等，超過30個以上知名品牌，聯合推出2折起的獨家折扣。

(中時)