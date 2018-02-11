憂無法過好年 醫提醒：災民恐提前進入幻滅期

2018年02月11日 16:42 中時 倪浩倫

0206台南強震已邁入第5天，當中災情最嚴重的雲門翠堤大樓，搜救行動也於今日畫下句點。醫師提醒，通常搜救結束數周後，災民會因關懷、報導減少，物資撤走，導致進入「幻滅期」，但因再過幾天就是春節，無法好好過年的災民，幻滅期恐提早出現，易出現憂鬱、想不開等情形，災民親友務必多給予關懷、支持鼓勵。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，天災、意外發生後，最要關心受災戶是否會出現創傷後壓力症候群（PTSD），包括因為反覆夢到災害的情景而睡不好，拒絕談論和意外相關的事情，並出現情緒低落、自責等負面情緒，平時則會有過度警覺、煩躁不安等狀況。

張家銘表示，事件發生後，民眾短期內出現上述症狀「實屬正常」，但若持續超過一個月，像有人因為擔心餘震，地震發生一個月後仍只敢睡公園，這就要特別警覺，自己或親友得協助尋求專業意見。

衛福部表示，為了守護民眾心理健康，當出現情緒困擾、憂鬱、覺得壓力過大、甚至尋短的意念時，應即時撥打該部24小時服務不打烊、且免付費的安心專線（0800-788-995），會有專業人員提供適當心理支持。

張家銘提醒，以921大地震為例，受災戶在震後4周到數年內會進入「幻滅期」，因為關懷和報導減少、物資撤走，導致受災戶開始有失落、痛苦、憤怒、憂鬱等負面情緒；但反觀這次的0206花蓮，因為即將過年，受災戶可能因無法過個好年，導致幻滅期來的更快，周遭親友務必給予更多的關懷、支持和鼓勵。

(中時)