無故報警檢舉鄰居妨害安寧 無聊男遭罰2000元

2018年02月11日 16:53 中時 陳俊雄

無故報警檢舉鄰居妨害安寧，也可能觸犯藉端滋擾住戶行為而挨罰！張姓男子以陳姓鄰居在家開設工廠為由，5個月內14度報警前往調查，陳男連白天工作、半夜在家睡覺都遭檢舉妨害安寧，生活嚴重被打擾，新北地院以張男無故報警檢舉屬社維法「藉端滋擾住戶」行為，裁處罰鍰2000元。

張姓男子懷疑陳男在家設置工廠，內有類似車床、研磨機具，常常需要敲打，還有小朋友在家裡跑來跑去、吼叫等狀況，影響生活安寧，因此他從2017年6月6日至11月3日止，以撥打警察局110報案專線檢舉陳姓鄰居妨害安寧達14次。

張男還表示，除了工廠作業聲音外，陳男住處不時還會傳出水流聲，偶爾還會有敲打聲，連和客戶聯繫的聲音也聽得到，嚴重妨害生活安寧人。

陳男則辯稱，他從9月就停止在家驗貨，並未發出噪音，但張男卻無故連續向警方檢舉，甚至連他半夜睡覺根本沒有發出聲音也要檢舉，由於每次警察上門詢問，他都要解釋老半天，生活嚴重受到擾亂，他才是真正的生活安寧遭到破壞的受害者。

法院審理發現，張姓男子雖然聲稱陳男住處經常傳出工廠作業敲打聲、水流聲、小孩在地板跑來跑去的聲音，但張男住處位在陳男住家正上方，理論上是樓上住戶發出噪音影響到樓下住戶，張男說法顯與常理相違。

另外，陳男9月停止在家驗貨後，張男卻還在白天時間檢舉，陳男所發出吵鬧聲有「白天和客戶聯繫的聲音」、「水流聲」、「偶有敲打聲，但敲打聲已經不像之前那樣了」等，由於檢舉時間、狀況都在一般人可容忍範圍，承審法官認為張男此舉根本是借題發揮、藉端滋擾，已達到社維法「藉端滋擾住戶」規定，罕見地將張男裁處罰鍰2000元。

(中時)