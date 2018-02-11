家鄉遭地震蹂躪 基市特搜隊員自請銷假救災

來自基隆市消防局的特搜隊小隊長周民強為花蓮人，放假返鄉探親卻遇到強震釀災，馬上和長官請求銷假加入救援任務，「看到自己的家鄉變這樣很難過！」（李其樺攝）

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基隆市長林右昌（右）對於周民強自願銷假救災的心願給予高度肯定。（李其樺攝）

花蓮地震發生迄今各縣市消防隊趕赴花蓮縣救災，在這些默默從事救援任務的無名英雄中，來自基隆市消防局的特搜隊小隊長周民強為花蓮人，放假返鄉探親卻遇到強震釀災，馬上和長官請求銷假加入救援任務，「看到自己的家鄉變這樣很難過！」

周民強今年53歲，為花蓮縣光復鄉人，現職為基隆市消防局百福分隊小隊長，他說，6日地震發生時剛好放假返鄉探親，雖然家裡沒有受到損害，但是他看了一整晚電視新聞「幾乎整夜未闔眼」，隔（7）日馬上和局長請求自願銷假，第一時間也趕到災害現場與趕來救援的基隆市特搜隊會合救災。

周民強表示，8日晚間他和同事配合花蓮特搜隊在雲門翠堤大樓7樓展開搜救任務時，發現失蹤的菲律賓看戶美樂蒂（Melody）被長照病床壓在底下，又因為大樓傾斜45度，櫃子和室內雜物全部壓在床鋪上，最後總共動員19人花了整整1個鐘頭才清除雜物，將美樂蒂（Melody）遺體以垂直吊掛方式運到地面。

周民強加入基隆市消防特種搜救隊迄今滿19年，曾參與過2004年新竹縣五峰鄉土石流和2009年高雄縣小林村88水災等重大救災任務，這回卻是在自己的家鄉救災，對此周民強語帶沉重地說，看到自己的家鄉變成這樣真的很難過，因此投入救災希望為自己的家鄉盡點心力。

(中時)

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