長假影城大戰 各推超值福袋

威秀影城新春推出超值福袋內含3張2D電影票、3份電影套餐(小爆米花＋中杯飲料)、1張開運刮刮卡以及1份紅包袋，還有機會獲得iPhone X 64G或 iPhone 8 64G。（馮惠宜翻攝）

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凱擘影城福袋內含電影票2張以及爆米花、飲料兌換券各兩份，每份只要888元，還有加碼遊戲獎，運氣好可再獲任天堂Switch、SPA溫泉券、咖啡機等好禮。（馮惠宜翻攝）

農曆春節長假即將到來，中市各大影城掀起促銷戰，威秀影城與凱擘影城都推出超值福袋還能加碼抽iPHONE X或是任天堂Switch等好禮，希望在年節吸引更多人潮來看電影。

相較於百貨公司的福袋，影城發行的新春福袋對愛看電影的消費者而言CP值頗高，像是威秀影城的福袋一份999元內含3張2D電影票、3份電影套餐(小爆米花+中杯飲料)、1張開運刮刮卡以及1份紅包袋，最大獎是iPhone X 64G或 iPhone 8 64G。

此外，為推廣LINE@好友，16日(大年初一）威秀影城還有LINE@好友「新春”旺”任務」問券遊戲，即有機會獲得新年大紅包「免費電影票」一張每家影城將會送出100張電影票。

位於大魯閣新時代的凱擘影城大年初一也推出超值福袋，每只888元內含電影票2張以及爆米花、飲料兌換券各兩份，另加碼抽任天堂Switch、SPA溫泉券、咖啡機等多項大獎。影城LINE @官方帳號每日11:00也同步發出恭賀新喜抽好禮活動，天天都能試手氣拿電影票。

除此之外，初二凱擘會員到影城看電影即可直接獲得開運紅包，數量有限，送完為止。

(中時)

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