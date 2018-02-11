強震菲籍看護玉殞 好姊妹淚奔靈堂

28歲菲女移工美樂蒂，遭遇震災殞命，魂斷異鄉。(許家寧攝)

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花蓮雲門翠堤大樓罹難的28歲菲籍移工美樂蒂（Melody），因家境困苦來台擔任看護，來到花蓮即將屆滿3年，距離返鄉不到100天卻不幸命喪強震，一同來台工作的摯友珍妮佛（Jennifer）等好姊妹今下午急奔至靈堂，眼眶忍不住淚崩潰提。

菲律賓籍美樂蒂因家境困苦，為了替車禍癱瘓的丈夫籌措45萬元醫藥費，2年多前獨自來台工作，擔任看護照顧住在雲翠大樓的日籍大久保淑珉的丈夫與胞弟生活，今年5月即將屆滿3年，未料6日深夜強震，大久保夫婦幸運獲救，美樂蒂卻逃生不及殞命。

菲律賓同鄉間傳出美樂蒂失聯消息，持續關心地震新聞尋找她的下落，直到8日搜救人員發現她困死在7樓房間的衣櫃內，得知美樂蒂的靈堂設在花蓮市立殯儀館後，5名同鄉好姊妹，今天下午利用周日休假前往悼念，還到後方瞻仰遺容，眼眶裡滿是淚水。

好友珍妮佛說，她與美樂蒂來台後一起在花蓮工作，二年多來情同姊妹，假日時有時也會一起結伴出遊，她認為美樂蒂除盡心工作外，人緣也相當好，得知她罹難噩耗，讓大家都相當震驚，明天預計有20多名菲籍友人參加震災罹難者聯合公祭，送好姊妹最後一程。

警方指出，美樂蒂因菲律賓的故鄉偏遠、生活相當困頓，親屬中只有哥哥一人擁有護照，家屬四處湊錢讓他搭機來台協助處理妹妹後事，目前已在菲律賓駐台代表處幫助下，目前正趕辦護照、簽證，預計最快在14日抵台處理後事。

(中時)

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