北韓伊凡卡！金與正冬奧展非凡魅力 擄獲南韓人的心

2018年02月11日 17:09 中時電子報 蔡萱

美國第一千金伊凡卡將出席冬奧閉幕式，遺憾將和金與正擦肩而過、無緣見面。(圖/美聯社)

北韓領導人金正恩的妹妹金與正日前出席南韓平昌冬奧備受矚目，除了因為她是金氏家族首位踏進南韓國土的成員外，更是因為她滿臉親切笑容且幾乎未施胭脂的臉龐，以及一身素雅黑色套裝的特色，凸顯了出她非凡的魅力。不僅讓南韓民眾為之驚艷，也讓這名謎樣的北韓公主一夕成為外界對本屆冬奧的熱門話題，而她成為國家門面的魅力也被外媒稱為是「北韓伊凡卡」。

金與正在9日搭乘專機抵達南韓，她幾乎胭脂未施的臉龐，一襲素雅莊重的深色套裝，沒有任何華麗的珠寶首飾，也沒有像日前抵南韓的北韓牡丹風樂團團長玄松月使用昂貴的手提包，甚至於她全身上下最華麗的裝扮就是她綁起來的公主頭髮型設計，這樣的她讓十分注重外貌的南韓人，印象格外深刻。

金與正11日與金永南和南韓總理會面。(圖/路透)

身為金正恩妹妹的金與正，絲毫沒有南韓人想像中的北韓權貴充滿權力與財富的特徵，對許多人而言，她是像謎一樣的人物。金與正在冬季奧運擔任金正恩特使的3天內，儘管面對眾多鏡頭，她都未曾公開發言，始終保持著招牌的笑容和抬起的下巴。

19歲的南韓大學生文振永表示，金與正很美，但總是高抬下巴，有種她在傲視眾人的感覺。25歲的南韓人李瑞龍也則說稱，金與正都面帶微笑，看起來很親切，更說她讓自己感到驚訝，因為她打破了自己對北韓人的印象，不過也說感覺在這張笑臉的背後，金與正一定很有個性。

代表南韓出戰冬奧女子的冰棍球選手29歲的權喜善（音譯，Kwon Hee-sun）表示：「我一直以為金與正會很嚴肅，但沒想到她一直都保持笑容，這讓人對她有很好的第一印象。我對她感到好奇，想知道她結婚了沒，我覺得如果她能夠來奧運現場將會具有很特別的意義」。果真權喜善的願望成真了，金與正在周六晚間出席了兩韓組成的女子冰棍球隊出賽的現場。

金與正和南韓總統文在寅見面。(圖/路透)

曾任職中情局的南韓分析師泰瑞（Sue Mi Terry）就表示，金與正被稱為「北韓伊凡卡」就是因為她和川普的千金伊凡卡擁有類似的魅力。身為政治上的公主的她和伊凡卡一樣，擁有和持有政權家族緊密的血統，以及卓越的推銷國家的能力。

不只是外國媒體這樣稱呼金與正，南韓媒體也以將金與正和伊凡卡兩人相提並論，北韓領導人金正恩派妹妹金與正參加冬奧開幕式，美國總統川普則是派女兒伊凡卡參加閉幕式。不過兩位各自擁有魅力的第一家庭成員卻是緣慳一面，無法如外界所望的相見，金與正將在11日離開南韓。

金與正和金永南10日晚間現身會場觀看兩韓組成的冰棍球隊比賽。(圖/路透)

外界對於謎樣的北韓政權二代家族成員所知甚少，甚至連金與正的實際年齡都不知道，南韓情報單位稱她現年31歲，美國則認為她僅29歲。她是北韓前領導人金正日和第四任妻子高容姬的女兒，也是金正哲和金正恩同父同母的妹妹，三兄妹都曾在瑞士留學。

也因此身為自韓戰後，首位踏上南韓國土的金氏家族成員的金與正，讓南韓人十分著迷，可以想像南韓人那種心情，明明和北方政權講著相同的語言、信仰類似，喜歡同一類型的食物，但對他們的領導人卻是十分陌生。

除此之外，金與正此次出訪南韓，也讓外界對她的權位更感好奇，因為她與90歲北韓名義上的國家元首金永南一同出席兩韓對談時，根據兩韓都遵循的儒家傳統，是以年高者和男性為尊，再加上身為這次對話中北韓方主導人的金永南，無論怎麼看都理應坐上大位。但兩人在現場卻是互相禮讓大位，這讓外界對於金與正擁有崇高的地位有了更多的揣測。同時南韓媒體則也讚許金與正「謙虛禮讓」。

(中時電子報)