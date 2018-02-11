氣象局預估初四前都是好天氣 結果他們都吐槽

氣象局預估初四前都是好天氣，結果他們都吐槽。圖為天氣好，建國假日花市，湧現採買年節花卉的人潮。（資料照 鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報

春節連假倒數計時，年假天氣預測，氣象局認為，從除夕（15日）開始直到初二（17日），全台皆為晴時多雲的溫暖天氣，僅在15、16日時東部出現短暫陣雨的機率；彭啟明認為，因除夕晚間鋒面接近，初一全台灣都有下雨的機會；日本氣象協會則是預估初二（17日）時，台灣是晴時有雨的天氣。

年假期間天氣晴朗適合出遊踏青，氣象局說，農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20℃，南部逼近30℃。初四（19日）才會有另一波冷空氣來臨，北部、東北部降雨機會提高。

不過，對於年假天氣預估，氣象達人彭啟明則有不同看法，他表示，週一（12日）起到除夕，陽光露臉，把握機會好好大掃除、曬洗衣物，而春節天氣整體來看「偏暖」，不過有一些小變化。除夕晚間鋒面接近，初一全台灣都有下雨的機會，不過鋒面通過後沒有明顯的冷空氣。

日本氣象協會則是預估台灣小年夜（14日）至初一（16日）天氣晴朗，惟初二（17日）會出現晴時有雨的天氣，溫度微降，14℃-17℃。

(中時電子報)

上圖：氣象達人彭啟明卻認為，初一全台灣都有下雨的機會。下圖：日本氣象協會則是預估台灣初二（17日）時，會出現晴時有雨的天氣。（上圖/翻攝氣象達人彭啟明 臉書、下圖/日本氣象協會 網站）

長假影城大戰 各推超值福袋 嘉義市第一家KTV亭 銅板價享受嗨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。