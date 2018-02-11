氣象局預估初四前都是好天氣 結果他們都吐槽

2018年02月11日 17:13 中時電子報 林郁庭

春節連假倒數計時，年假天氣預測，氣象局認為，從除夕（15日）開始直到初二（17日），全台皆為晴時多雲的溫暖天氣，僅在15、16日時東部出現短暫陣雨的機率；彭啟明認為，因除夕晚間鋒面接近，初一全台灣都有下雨的機會；日本氣象協會則是預估初二（17日）時，台灣是晴時有雨的天氣。

年假期間天氣晴朗適合出遊踏青，氣象局說，農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20℃，南部逼近30℃。初四（19日）才會有另一波冷空氣來臨，北部、東北部降雨機會提高。

不過，對於年假天氣預估，氣象達人彭啟明則有不同看法，他表示，週一（12日）起到除夕，陽光露臉，把握機會好好大掃除、曬洗衣物，而春節天氣整體來看「偏暖」，不過有一些小變化。除夕晚間鋒面接近，初一全台灣都有下雨的機會，不過鋒面通過後沒有明顯的冷空氣。

日本氣象協會則是預估台灣小年夜（14日）至初一（16日）天氣晴朗，惟初二（17日）會出現晴時有雨的天氣，溫度微降，14℃-17℃。

(中時電子報)