警方預防犯罪宣導 請來財神爺助陣

太平警分局副分局長李克芬（左二）與交通組長郭廷鍇（左一）與志工媽媽們一同在市場內穿梭並發放犯罪預防宣導文宣及小禮物。（馮惠宜翻攝）

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太平警方特別利用假日婆婆媽媽們採買年貨高峰時段，走入傳統市場向進行防(搶)竊、反詐騙及交通、婦幼安全宣導。（馮惠宜翻攝）

年節將近，太平警方特別利用假日婆婆媽媽們採買年貨高峰時段，走入傳統市場向進行防(搶)竊、反詐騙及交通、婦幼安全宣導，由員警打扮成「財神爺」前往轄內中山傳統市場，超「卡哇依」的裝扮得到民眾熱情的回應。

太平警分局別出心裁以不一樣的方式深入傳統市場、大賣場等人潮較多的場所實施犯罪預防宣導，11日上午特別出動Q版財神爺，除分享福氣外，並教導婆婆媽媽們辨別最新詐騙手法及傳遞交通安全常識及兒少保護的觀念，往來的民眾見到財神爺都紛紛來合影，小朋友們更是覺得新奇有趣，還跟財神爺熱情擊掌互動。

現場還有民眾私下向警方表示，有時候接到疑似詐騙電話、簡訊一時慌亂都不知道如何反應，嚇的半死，現在知道165反詐騙查證的重要性；甚至瞭解網路購物的安全性及保護措施，得到寶貴的資訊。

太平警方表示，年節期間民眾在採買年貨時，要多注意自己財物，例如將背包斜揹置於胸前，貴重財物不放汽、機車置物箱，另外，春節期間也可向警方申請護鈔服務，其次，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失。

(中時)

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