乳膠枕內藏毒品　桃機查獲近百公斤K他命

2018年02月11日 17:21 中時 陳麒全

航空警察局會同關務署台北關聯手查獲近百公斤K他命，毒品市價逾1億5千萬以上。航警局派員南下埋伏，逮捕出面取貨男子林岑武，緝毒人員也將持續追緝幕後貨主。（陳麒全攝）

航空警察局會同關務署台北關聯手查獲近百公斤Ｋ他命，毒品市價逾1億5千萬以上。毒梟在乳膠枕內夾藏了用複寫紙包的Ｋ他命，毛重97.035公斤。（陳麒全攝）

航空警察局會同關務署台北關聯手查獲近百公斤Ｋ他命，毒品市價逾1億5千萬以上。毒梟在乳膠枕內夾藏了用複寫紙包的Ｋ他命，毛重97.035公斤。（陳麒全攝）

航空警察局會同關務署台北關10日聯手查獲近百公斤K他命，毒品市價逾1億5千萬以上。航警局派員南下埋伏，逮捕出面取貨男子林岑武，11日依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，緝毒人員也將持續追緝幕後貨主。

航警及海關調查，8日深夜在一批申報為「衣服」的貨品，其實裡面都是乳膠枕，總共71箱，進一步用刀片割開乳膠枕，發現裡面夾藏了用複寫紙包的結晶物，毛重97.035公斤，經過採樣送驗，結果全部呈第3級毒品K他命反應。

剛上任的航警局長陳檡文立即指示刑警大隊大隊長林宏昇組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官黃榮德指揮偵辦，10日上午幹員依貨品送達住址，喬裝送貨員前往台中市霧峰區送貨，將出面取貨的35歲男子林岑武，當場就逮。

因近來菲律賓強力掃毒，造成走私來源幾乎斷絕，以前每公克約300到500元，現在漲到每公克2000到4000元，讓目前市面上K他命每公克價格比黃金還貴。

桃園機場國境線近日陸續查獲從東南亞地區夾帶K他命闖關入境案，緝毒人員懷疑當地有大型製毒工廠作業，趁著台灣毒品行情上漲，讓毒梟覺得有暴利可圖，想盡辦法想闖關運毒入境牟利。航警局長陳檡文及台北關關務長劉國勝已經指示所屬，加強國境線的緝毒工作，截毒於關口，避免國人受到毒害。

(中時)