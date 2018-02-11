鳳麓茶馨百花爭妍 凹脈金花茶超亮眼

2018年02月11日 17:32 中時 沈揮勝

愛好茶花民眾，獵取鏡頭。（沈揮勝攝）

「鳳麓茶馨」展出高檔茶花爭妍鬥豔，嬌嫩欲滴。（沈揮勝攝）

「鳳麓茶馨」展出現場。（沈揮勝攝）

牡丹形茶花。（沈揮勝攝）

11日中午霧來霧散，形成霧裡看花有趣景致。（沈揮勝攝）

收集有300餘種茶花品系、逾2000植株的台大實驗林「鳳凰自然教育園區」，2008年與知名茶花專業社團合辦「鳳麓茶馨茶花展」，成為該園區10多年來，新春最美盛事！今年精選150多盆頂級極品，11日起展示到25日，提供愛花人士飽眼福 。

台大實驗林管處處長蔡明哲表示，2018年「鳳麓茶馨茶花展」邀請中華民國茶花學會、新竹縣與新竹市茶花園藝研究學會，以及上述縣市之茶花產銷班等眾多茶花培育專家參展。

展示品系多元，包括寶塔形、玫瑰形、牡丹形、繡球形等花型；色澤方面有豔紅、粉紅、黑紅、桃紅、嫩白及較為罕見的黃花。其中大陸禁止輸出、有「花族皇后」之稱凹脈金茶花，以及外觀略似台灣原生種能高山茶之日本品系「姬」最為引人矚目。

蔡明哲表示，除日本、歐美品系，也不乏台灣學術、產業界培育之新種；鳳凰自然教育園區近年致力於台灣茶科植物種源保存及茶花栽培推廣，收集台灣原生茶花13種、國外數十種，進行種源保存及復育。

中華民國茶花學會前理事長陳金前、台大實驗林作業組長陳和田表示，茶花除了欣賞價值外，相關副產品開發也極具商機潛力，像是金花茶飲品與藥用、茶花精油香膏及手工香皂，都值得投入與研究。

鳳凰山常年雲霧裊繞，自然環境猶如仙境，素有「東方小瑞士」美稱，且視野遼闊，天氣晴朗時可遠眺台灣海峽。該區為台灣凍頂烏龍茶發跡、推廣地，除春節應景賞茶花，緋櫻和 茶業文化，也都很有看頭。

(中時)