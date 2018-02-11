王寶強綠帽案結果出爐 子女撫養權驚呆這樣判！

2018年02月11日 17:32 中時電子報 吳品瑤

大陸男星王寶強2016年宣布離婚，並爆妻子馬蓉跟自己的經紀人宋喆發生婚外情，綠帽案沸沸揚揚炸翻鍋，雙方隨即進入離婚、子女撫養權持久戰，而今下午北京法院官方微博「京法網事」公開王寶強離婚案判決結果，關鍵的一雙兒女撫養權歸屬問題，法院拆半讓兒子歸王寶強撫養，女兒則判給了媽媽馬蓉。

王寶強與馬蓉互告精神損害及毀損名譽，法院判定都不成立。(翻攝自京法網事微博)

北京法院官博「京法網事」，今天下午4時許就王寶強夫妻離婚各樣相關訴訟，公布判決結果，據悉，該案在北京朝陽法院以不公開方式進行審理並當庭判決，過程中雙方皆委託律師代表出席，至於離婚官司結果，法院就證據認定馬蓉確與他人存在婚外不正當關係，違反夫妻互相忠實義務，感情破裂判決解除婚姻關係，至於一雙兒女的撫養權，法院以子女健康成長的角度出發，判決婚生子歸王寶強、婚生女歸馬蓉撫養，同時就孩子的探望時間及方式進行判定。

至於王寶強提出其妻須就精神損害進行賠償一事，法院認為證據不足以證明馬蓉與他人同居，不符合中國大陸婚姻法相關規定，因此法院方面未予支持；而馬蓉控告王寶強毀損名譽一事，法院認定男方2016年8月在微博所發之聲明內容均屬實，並沒有使用偏激與侮辱他人的言語，故駁回馬蓉的訴訟。

最後，關於離婚後的財產分配問題，法院認為證據、線索素材較多，且雙方爭議較大，認定需要進一步查明，故法院方面依法判定另行處理，待釐清後再行判決。

(中時電子報)