騎電動機車酒駕闖紅燈 照罰

2018年02月11日 17:38 中時 張朝欣

北港鎮邱姓男子酒後騎電動機車，闖紅燈遭警方攔查，酒測值達1.13毫克，被依公共危險罪嫌送辦，11日警方提醒民眾電動機車屬於動力交通工具，雖為慢車的1種，但酒測值超過0.25毫克仍觸犯公共危險罪，有人因此被罰了9萬元，呼籲民眾不要以身試法。

北港派出所警員江奕陵、林佳燕10日巡邏經過義民路與中正路口，警車停紅燈時，見對向車道1輛電動機車闖紅燈，馬上攔查騎車的邱姓男子，準備依慢車闖紅燈告發。

不料邱男滿臉通紅、散發濃濃酒氣，還向2名女警「展氣魄」，坦言在家喝了2瓶高粱酒，並表示騎電動機車沒有酒駕問題，闖紅燈是一時疏失，請員警放他一馬。

員警拿出酒測器並告知「騎電動機車一樣不可酒駕」，邱男驚醒後表示不知法令規範，由於其酒測值高達1.13毫克，被帶回警所偵辦，最後依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，騎電動機車若酒測值為0.15到0.25毫克，可處300至600元罰款，超過0.25毫克即觸犯公共危險罪，之前曾有民眾騎電動機車酒駕案例，最後遭法院判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，呼籲民眾不要心存僥倖。

北港警分局長廖志明指出，電動機車因免考照、稅費且歸類為慢車，已成為青少年、老年人、外配、移工與觀光客的代步工具，邱男酒後騎乘電動機車闖紅燈，危及自身與他人安全，得知將面臨高額罰金，只能後悔莫及。

(中時)