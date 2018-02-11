參與救援 基市搜救隊員：死者表情明顯驚恐

2018年02月11日 17:41 中時 李其樺

在這次花蓮地震救災行動中，基隆市消防特搜隊員詹能傑和同僚9日被派往花蓮支援救災，期間參與搜救受困雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201室的丁姓大陸籍旅客1家5口，當他和搜救隊員從斷垣殘壁下挖出罹難者時，「死者表情明顯驚恐」令他至今難忘。

詹能傑今年32歲，為基隆市消防局信義分隊隊員，成為特搜隊後曾參與2010年國道3號走山和2015年復興航空空難搜救任務。詹能傑表示，9日晚基隆市特搜隊每4人一組，搭配其他縣市搜救隊員，每2小時分批進入雲門翠堤大樓401室展開挖掘工作。

詹能傑說，一開始搜救空間狹窄，高度僅有150公分左右，所有人都是彎著身子進入，「下方的地層就像一個三明治一樣，4樓的天花板下面是3樓的天花板，再來是2樓的天花板」愈往底下挖掘，空間愈是遭擠壓變形，也因為整座大樓傾斜，使得人體失去平衡感，部分隊員感到頭暈想吐，約幾分鐘後才能適應。

詹能傑表示，他第1次進入201房協助清理石塊時，在房間的左邊疑似發現罹難者遺體，交由接替的花蓮特搜隊救出；第3次再進入201室的時候，發現第3名罹難的大陸籍旅客，這名罹難者左手摀著臉，右手平放，右腳弓起來卡在電視機下，臉上還呈現驚恐表情，讓他看了很難過；最後費了不少時間才清除石塊，將遺體運出大樓。

(中時)