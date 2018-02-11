雲門翠堤危樓 大型機具開始拆除

2018年02月11日 17:47 中時 鄧博仁

花蓮大地震在雲門翠堤發現丁家4大1小中的第4、5具遺體後，因為建築結構變形，搜救人員繼續開挖有其危險性，經評估後，搜救告一段落，搜救人員11日全數撤出，並在第四具遺體發現地做記號，開始用大型機具開挖，待機具開挖到附近時，再採人工挖掘。搜救人員在任務完成後，對著大樓鳴笛並鞠躬敬禮後，抱著機具離開現場。（鄧博仁攝）

花蓮大地震在雲門翠堤發現丁家4大1小中的第4、5具遺體後，因為建築結構變形，搜救人員繼續開挖有其危險性，經評估後，搜救告一段落，搜救人員11日全數撤出，並在第四具遺體發現地做記號，開始用大型機具開挖，待機具開挖到附近時，再採人工挖掘。搜救人員在任務完成後，對著大樓鳴笛並鞠躬敬禮後，抱著機具離開現場。（鄧博仁攝）

花蓮大地震在雲門翠堤發現丁家4大1小中的第4、5具遺體後，因為建築結構變形，搜救人員繼續開挖有其危險性，經評估後，搜救告一段落，搜救人員11日全數撤出，並在第四具遺體發現地做記號，開始用大型機具開挖，待機具開挖到附近時，再採人工挖掘。搜救人員在任務完成後，對著大樓鳴笛並鞠躬敬禮後，抱著機具離開現場。（鄧博仁攝）

花蓮縣長傅崐萁（中）11日向社會大眾鞠躬謝謝各界的支援，並表示剩餘兩名失聯陸客確定罹難，因擠壓變形嚴重，搜救人員繼續開挖有其危險性，經評估後，搜救人員已撤出，並在第四具遺體發現地做記號，開始用大型機具開挖，待機具開挖到附近時，再採人工挖掘。（鄧博仁攝）

行政院長賴清德（左2）11日在花蓮縣長傅崐萁（左)陪同下，前往花蓮雲門翠堤大樓，了解救災進度，並慰勞警義消執勤同仁的辛勞。（鄧博仁攝）

行政院長賴清德（中）11日在花蓮縣長傅崐萁（左2)陪同下，前往花蓮雲門翠堤大樓，了解救災進度，並慰勞警義消執勤同仁的辛勞。（鄧博仁攝）

花蓮大地震造成許多無家可歸，晚間受災戶在收容中心的帳篷內吃著晚餐。目前花蓮縣府祭出受災戶每戶可獲得20萬慰問金，租屋補助每戶6000元。（鄧博仁攝）

位於花蓮市中心的統帥大飯店，是座已有41年歷史的老牌飯店，更是不少遊客，甚至是花蓮當地民眾對花蓮的記憶之一，沒想到在這次花蓮大地震，把飯店震垮，9日上午6時，相關單位也對統帥飯店進行拆除作業。晚間又飄起細雨，相關工作人員，不眠不休的拆除中。（鄧博仁攝)

花蓮大地震後，11日上午陸客家屬到雲門翠堤現場了解狀況，短暫停留後離開。（鄧博仁攝）

花蓮大地震在雲門翠堤發現丁家4大1小中的第4、5具遺體後，因為建築結構變形，搜救人員繼續開挖有其危險性，經評估後，搜救告一段落，搜救人員11日全數撤出，並在第四具遺體發現地做記號，開始用大型機具開挖，待機具開挖到附近時，再採人工挖掘。搜救人員在任務完成後，對著大樓鳴笛並鞠躬敬禮後，抱著機具離開現場。

縣長傅崐萁召開記者會宣布2名受困、失聯陸籍旅客確定罹難，在專業技師、檢察官評估搜救風險，經家屬同意終止搜救行動，接續進行大樓拆除工程，承諾一定會將2人帶出來。

因為地震關係，不僅造成許多人無家可歸，但隨著年節將近，有些受災戶已遷離收容中心，但仍有不少民眾可能得在此過年。同時旅館業也面臨春節大退房的困境，有旅館業者研擬推出針對受災戶的「月租房」，用極優惠的價格提供受災戶入住，一來可以讓受災戶在比較好的環境過年，二來則能將空房降低，順便行善。

(中時)