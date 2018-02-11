張軒睿求愛告白被打槍！情人節和許光漢、章廣辰相約取暖

2018年02月11日 17:43 中時 林淑娟

張軒睿送玫瑰花與紅包袋給民眾。（八大）

張軒睿、許光漢及章廣辰送玫瑰花與紅包袋給民眾。（八大）

張軒睿、許光漢及章廣辰送玫瑰花與紅包袋給民眾。（八大）

張軒睿、許光漢及章廣辰送玫瑰花與紅包袋給民眾。（八大）

情人節將至，台視、八大電視《我的男孩》張軒睿、許光漢及章廣辰，11日現身台北火車站發送玫瑰花及應景的紅包袋。聊起前天才播完的劇情，張軒睿暗戀校花温貞菱不成反被視為「工具人」利用，他笑說，「我朋友他們看到這段都很生氣，我就解釋，早一點告白可能會不一樣啦。」現實中，張軒睿高中時期曾遞紙條告白卻慘遭打槍，對方一句「造成困擾」，從此讓他對感情不敢冒然行動。

張軒睿說，他當時把告白內容寫在紅色紙上、摺成愛心，不知道哪裡來的勇氣，直接走去心儀的學妹班上遞給她。事後怕造成女方困擾還傳訊息問對方，結果立刻收到一句回覆「造成困擾」，張軒睿苦笑：「就黑掉啦！」後來連即時通也直接被學妹封鎖了

沒想到好兄弟章廣辰遭遇跟他一樣慘烈，只是他發生在更早國中時期，他說，那時原先想藉著情人節前夕先來告白，結果也慘遭拒絕。許光漢則曾經每天騎著車，從新店到淡水跟女友談戀愛。

目前都單身的他們，情人節當天早已相約並排好行程，準備在從早餐開始約會，並到晚上看場電影，好好慶祝這特別的節日。被問起送過什麼情人節禮物給喜歡的女生，張軒睿說自己是「鞋控」，曾送過休閒鞋給女友當禮物，但知道送鞋有迷信傳說，「那時就跟女友要10塊，當成是她買的」。許光漢說自己喜歡送脣膏，還會特別挑選脣膏送給喜歡的對象，因為他對異性的第一眼，會先注意到嘴巴。張軒睿說自己會先注意女生的手指漂不漂亮，章廣辰則是看整體造型，因為造型代表美感品味。

過年期間，張軒睿原本約好友們一起去台南玩，但許光漢、章廣辰第一時間拒絕，笑說要先留給家人。3人這幾天有討論是否改去花蓮一趟，因為這次地震可能造成大家害怕、不敢到當地旅遊，但他們希望能改變這樣想法，當地還是有很棒的景點讓大家去造訪。3人也可到當地就近捐血。

(中時)