川普跟金正恩拚了！國防預算創史上最高紀錄

美軍舉行韓美聯合兩棲登陸演習。(圖/新華社)

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中時電子報

美軍在立陶宛參加軍事演習。(圖/新華社)

好大喜功的美國總統川普(Donald Trump)一心想要舉辦盛大的閱兵式，另一方面，他也對北韓核武相當警戒，他日前簽署了一項為期2年的預算案，其中國防預算的增幅高達15.5%。今年五角大廈將可獲得7000億美元(約新台幣20.5兆元)，明年更漲至7160億美元(約新台幣21兆元)。

根據《半島電視台》(Al Jazeera)報導，美國總統日前簽署了一項為期2年的預算案，其中軍事費用大幅提高。五角大廈將可獲得比去年多出940億美元(約新台幣2.8兆元)的國防支出，達到7000億美元，漲幅高達15.5%。這筆軍事開銷已打破過去數字，創下美國國防史上的最高紀錄。

美國自從2001年發生911恐怖攻擊事件以後，國防預算就不斷提高。因此，美國國防預算原本就已經排名全球第一，這次再度提高預算後，更將排名二、三的中國和俄國，遠遠拋在腦後。光是今年新增的部分，就超過了除中國外的其他國家年度軍費的總額，相當驚人。

美國國防部長馬提斯(James Mattis)表示，這筆預算將用於召募更多軍隊、訓練士兵，以及購買船艦等，並且軍事布局的焦點也會專注在阿富汗衝突和北韓核武威脅上面。

據美國政府上月發表的《國家安全戰略報告》指出，國防部正在規劃與中國和俄羅斯之間的戰略競爭，顯示美國國防安全最大的擔憂不再是恐怖組織IS，而是大國與大國之間的相互競賽。

(中時電子報)

文章來源：Trump to increase military budget above China, Russia

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