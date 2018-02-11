空戰利器！洛馬力推IRST升級  F-16可望加裝

2018年02月11日 18:05 中時電子報 蔡萱

洛馬的「軍團莢艙」去年贏得美國空軍F-15C戰機的IRST系統標案。(圖/Lockheed Martin)

美國軍火巨擘洛克希德馬丁日前在新加坡航展上，力推旗下「紅外線搜索追蹤系統21」（IRST21），IRST感測器並非是新概念，美軍在早期噴射戰鬥機時代就開始使用IRST紅外線感測器，針對空中目標執行搜索與追蹤，讓戰機在空中接戰時，能夠進一步加強其搶先接戰能力，甚至能夠搶先發射紅外線導引或主動雷達導引飛彈，微來更可望用於F-16戰機上。

作為戰機在空戰中利器的IRST紅外線感測器，利用紅外線感測器偵測目標所發出的紅外線輻射信號，能提早偵測到來襲的敵機、飛彈等威脅，並為武器系統提供目標資料。只要是在所範圍內，它的偵測效率甚至能超過傳統雷達波，而且這款感測器是被動追蹤，因此不像雷達信號會被敵方反制系統偵知；但IRST紅外線感測器缺點距離有限，且容易受天氣影響等。

洛馬公司飛彈與火控分部火控和特種作戰副總裁保羅·萊莫（Paul Lemmo）在7日新加坡航展上列出了IRST21的「雄心壯志」，這套系統除了不像雷達一樣會受到電子攻擊外，還有比原本的IRST有更遠的搜索距離。

其實美國海軍早在2014年就與洛馬合作發展IRST感測器，當時洛馬就在F/A-18E/F大黃蜂戰機的中線副油箱前端安裝IRST21感測器，增加其搜索與追蹤敵空中目標能力，但缺點是就副油箱的容量會因此減少1/3，而且感測器不能隨意拋棄。

不同於多國的先進戰機，包括俄國的蘇愷-27/30/35/57、米格-29/35、法國的飆風戰機、瑞典的JAS-39E/F獅鷲戰機，以及歐洲颱風戰機都有內建IRST，美軍在近代戰機中，只有F-14與F-35安裝IRST功能，其他戰機則是以加掛莢艙方式安裝IRST感測器。

不過洛馬已在去年先後獲得美國空軍與海軍的訂單，為其打造或升級新的IRST莢艙。洛馬提供給美國空軍F-15C戰機的是「軍團莢艙」（Legion Pod），這個莢艙配備IRST21紅外線感測系統，並具先進資料傳輸能力，讓戰機在雷達難以作用的環境下，對空中威脅進行長距離偵測與追蹤的能力，提升戰機的作戰效能，並填補其於被動攻擊能力上的漏洞。

由於「軍團莢艙」已於F-15和F-16上完成25次飛行測試，因此相關整合與測試作業應能順利進行，首具莢艙預計於2018年開始交付，這也代表未來IRST莢艙也可能進一步用於F-16戰機上。

(中時電子報)