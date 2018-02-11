「MOP 札幌北廣島」歡慶札幌雪祭 打造全新戶外體驗區

2018年02月11日 18:39 中時 徐力剛

「TSUDOME會場」特殊雪製滑梯，適合大小朋友一同遊玩。（圖片取自Tabirai Japa）

夜晚在燈光投射下，「薄野會場」冰雕作品散發迷人光芒。（圖片取自japan-guide）

旅客可在MOP 札幌北廣島體驗戶外「KAMAKURA雪屋」樂趣。（圖片提供／日本三井OUTLET PARK）

雪祭特展「SNOW FANTASIA!」打造雪製溜滑梯等設施。（圖片提供／日本三井OUTLET PARK）

各式北海道美食攤商進駐「SNOW FANTASIA!」雪祭特展會場，為消費者帶來全新食感。（圖片提供／日本三井OUTLET PARK）

冬季氣溫嚴寒，靄靄白雪降臨日本最北端北海道，今年邁入第69屆「札幌雪祭」為當地著名景點，每年吸引超過200萬海內外遊客體驗雪國魅力。

知名札幌雪祭在3大會場展出，包括以立體大型雪像作品呈現的「大通會場」、可體驗雪製溜滑梯與滑雪遊艇等設施「TSUDOME會場」與把毛蟹和鮭魚冰封成冰雕作品的「薄野會場」。雪祭會場由陸上自衛隊、札幌市職員、市民義工、市民團體及參加國際雪像比賽外國人共同打造，期間展出約250座冰雕雪像，作品從發想設計至完成約需3～4個月，夜晚透過七彩燈光投影，帶領旅人走入奇幻的冰雪世界。

對於首次參加雪祭旅客，主辦單位札幌雪祭實行委員會建議，身上穿著保暖發熱衣，並搭配防風外套禦寒，因為路面結冰建議換上鞋底有紋路的防滑鞋或套上防滑鞋套。冬季長時間在戶外活動，記得攜帶衛生紙與暖暖包備用。

即日起至28日止「MITSUI OUTLET PARK 札幌北廣島」購物中心同步舉辦雪祭特展「SNOW FANTASIA!」，推出雪製溜滑梯、KAMAKURA雪屋與丟雪球活動，搭配北海道當地美食吸引旅客前來。

「SNOW FANTASIA!」雪祭特展中，戶外「KAMAKURA雪屋」旅客可進屋體驗，晚間絢爛燈光照射下，滿足拍照打卡慾望;全新「玩雪公園」有大型雪製溜滑梯、玩雪池與自由玩雪區等設施。室內「草苺祭& NIKKA WHISKY」快閃店，提供美味草苺試吃並販售;粉絲們不可錯過「HELLO KITTY 活動」，可近距離與HELLO KITTY猜拳、跳舞。說到北海道美食非海鮮莫屬，雪祭特展找來販售美味螃蟹味噌湯與十勝牛牛排攤商，為一天劃下完美句點。

(中時)