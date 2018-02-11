安心亞豪氣包紅包！年收入10分之一都給媽媽

楊謹華和安心亞所屬的「百鴻揚娛樂」吃尾牙。（百鴻揚提供）

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楊謹華和安心亞所屬的「百鴻揚娛樂」吃尾牙。（百鴻揚提供）
楊謹華和安心亞所屬的「百鴻揚娛樂」吃尾牙。（百鴻揚提供）

「戲劇女王」楊謹華和「全能女神」安心亞所屬的「百鴻揚娛樂」經紀公司10日吃尾牙，旗下7位藝人和百位賓客一同大玩賓果遊戲和抽獎，楊謹華與安心亞皆手氣旺到不行，不過2位師姊都獎金全數捐出還加碼。談到狗年新年將屆，楊謹華說會包個吉利數字大紅包給爸媽，安心亞會回台南老家過年，包給母親的大紅包會是一年所得的「10分之一」，相當大手筆。小薰則說紅包一定是大包的，但心意最重要

現場抽現金獎時，好運一直圍繞著藝人桌轉，毛弟和小薰因都穿紅衣，財運超旺，一直被唱名，兩人也加碼大方再捐出，現場氣氛超級熱烈，而百鴻揚員工和藝人不斷被抽中，拿現金拿到手軟。百鴻揚愛心不落人後，除了藝人已自行捐款，公司也捐出員工一日所得給花蓮震災，希望幫助受災戶能過個溫暖的新年！

安心亞行程滿檔，去年底拍的金鐘劇《阮氏碧花與她的兩個男人》將在初三播出，年後她即啟程前往巴黎時裝周看秀，3月中返台直接進電影劇組。楊謹華剛從深圳拍完《我的台北前妻》返台，神清氣爽出席公司尾牙，她參與演出的八大《我的男孩》正在熱播，她說，會趁著過年期間好好陪家人，因為年後馬上就要進新劇組拍攝電視劇。她開春至今代言邀約不斷，已有兩支廣告代言正在洽談中，希望2018能繼續有好作品呈獻給大家。

小薰則仍繼續拍攝《已讀不回的戀人》，邱宇辰（毛弟）近期就是八大娛百的主持和電影《鬥魚》的拍攝，李杏4月後有新作品《九月四號》、《前男友不是人》播出。近期則在公司安排下將有新案子出現，她笑稱已熱好機，準備好自己隨時可上線，將最好的表演帶給大家。新人何夏年後則有新廣告拍攝，也有電影找上門來，每位藝人都邀約不斷，2018一路發發發。

邱宇辰（毛弟）過年要帶家人去宜蘭玩3天，被問數字則手比噓說：「多大包？秘密呦～」李杏則誠懇說：「會在能力範圍內盡可能包最大的數字，也給自己討個吉利。」何夏也附議匯進可能包最大包孝敬父母。造型師Ian則要忙到初二才休息，會陪家人打孝親麻將，並盡量不胡媽媽的牌，然後計劃自己去京都走走，旅遊兼充電，至於紅包他說過年是為人子女表示心意的最好時刻，笑說自己會放進「厚厚的」健康與喜悅，保證讓父母大開心！

(中時)

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