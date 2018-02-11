高雄網美必去公園！ 巨型鉛筆、「告白水管」超吸睛

2018年02月11日 19:03 中時 柯宗緯

巨型鉛筆吸引網美拍照打卡。（柯宗緯攝）

秀拉兒童遊戲場，還有「告白水管」，適合講悄悄話傳情。（柯宗緯攝）

高雄有一處網美必去「鉛筆公園」，鄰近高雄市立美術館的秀拉兒童遊戲場，有五顏六色高矮不一、巨型鉛筆，模樣超級萌，還有「告白水管」可以傳情，令人童心大發，小公園因此爆紅，吸引不少人到此打卡，適合大小朋友一探究竟。

秀拉兒童遊戲場位在美術東二路上，隱藏在美術館周邊，公園有點小，如果不仔細留意，便會擦肩而過。走進公園，映入眼簾的是3根彩虹棒棒糖的公園告示牌，介紹園內設施有記憶廣場、鏡花世界、繽紛傳聲筒，展現畫作「大傑特島的星期日下午」中的悠閒和煦景緻。

該公園麻雀雖小，但五臟俱全，特別是有全台唯一的巨型鉛筆坐鎮，七彩的鉛筆上頭，刻畫著65至180公分不等的高度，繽紛色彩相當討喜、吸睛，吸引不少愛好拍照的網美前來取景，擺出一個個逗趣的姿勢，展現童心未泯的活潑氣息。

不可錯過的還有「鏡花世界」，利用視覺反射筒，映照出地面馬賽克拼貼的秀拉Georges Seura畫作「大傑特島的星期日下午」（Sunday Afternoon on the Island ofg la Grande Jatte），與畫中人物賞授午後和煦陽光級輕浮的微風。

另外，不規則扭曲的水管，其實是傳聲筒，找到對應色彩的水管，就能展開對話，相當適合拿來告白，也被笑稱為「告白水管」，想說悄悄話不妨就透過水管傳遞心內話。

公園資訊

高市鼓山區美術東二路、明誠四路交叉口

(中時)