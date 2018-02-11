莎莎情人節不要玫瑰花 只想收「春捲花」

2018年02月11日 18:37 中時 林淑娟

莎莎出席港式餐廳開幕活動。（龍茶味點提供）

莎莎11日出席港式餐廳開幕活動，當吃到鮮蝦菊花春捲這道宛如美麗的花朵美食時，她表示，情人節快到了，如果另外一半跟她一樣實際，就可以送「春捲花」不要再送玫瑰花了。被問到與多年交往的男友有沒有進一步結婚的計畫，她笑說：「結婚需要衝動，但我那個衝動還沒來」。

莎莎主持《食尚玩家》多年，兩年前還不知道減肥，但這兩年卻是每個月都在減肥。她說，因為自己真的很愛吃，每次在鏡頭前都是真吃，加上製作單位都有先去試菜過，所以拍攝的店家餐點都有一點水準，遇到好吃的她常常是掃盤解決，加上自己有吃宵夜的習慣，每次拍到最後一家還會請店家幫忙打包，帶回家好好品嘗。但這兩年開始有體重的困擾，她只能在沒有錄影時靠著少吃加運動來控制體重，但因為實在很愛吃，每次減重期間都很心情低落，只能安慰自己「再過幾天錄影就能大吃特吃了」。

莎莎在活動現場親自挑戰試做招牌小黃流沙包，平常有在做甜點的她，不到3分鐘就身手俐落地完成充滿個人特色的「鬥雞眼」小黃流沙包。讓香港廚神黃永幟大讚做得比師傅還漂亮，可以來兼差當主廚了。

莎莎說，她目前透過朋友在學習製作甜點，以前沒有耐心的她，因為開始做甜點，竟開始培養出了耐心，也愛上做甜點這件事。現在有出版社來邀請她出書，並希望她過年後能交出40道的甜點食譜，莎莎笑說到現在一個字都還沒有寫，所以過年只能在家好好閉關了。

(中時)