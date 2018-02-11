高橋聖子捐款震災 3月將再來台演出

2018年02月11日 18:44 中時 陳麒全

高橋聖子趁著休息的時間特別前往銀行，將原本帶來要逛夜市、吃小食和購物的新台幣5萬2千元，全數捐給衛生福利部賑災專戶。（高橋聖子獨家提供）

高橋聖子除了在推特發文關心外，也以實際行動前往銀行捐款。圖為匯款單。（陳麒全攝）

高橋聖子在個人推特發文關心花蓮震災並為罹難者祈禱。（截自高橋聖子個人推特）

日本超人氣Ｇ奶AV女優高橋聖子在結束粉絲攝影會後，11日清晨返日，直奔名古屋參加LIVE演出的活動，她也將在3月初再度來台，以樂團吉他手的身份演出。由於來台時，剛好花蓮發生大地震，除了在推特發文關心外，也以實際行動前往銀行捐款。

高橋聖子來台5天4夜行程滿檔，在參與活動的空檔也關心花蓮震災的情況，除了在個人推特上發文為罹難者祈福之外，也趁著休息的時間特別前往銀行，將原本帶來要逛夜市、吃小食和購物的新台幣5萬2千元，全數捐給衛生福利部賑災專戶

高橋聖子表示，這次花蓮的震災相當嚴重，打從心底為罹難者祈禱，對於失蹤的人，也擔心並希望他們平安，也特別將身上帶來的錢都捐出來，雖然金額並不多，但會繼續看看能再多做些什麼事，來幫助災民。

除了影片演出外，高橋聖子也是樂團的吉他手，她表示已經預定在3月初，會帶著樂團團員一起來台演出，屆時還希望台灣的粉絲們，能把注意焦點優異的音樂造詣上，看看她不一樣的才藝演出。

(中時)