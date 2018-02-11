陳怡蓉情人節和男人搞曖昧 曾珮瑜幻想為溫昇豪全身按摩

溫昇豪、曾珮瑜、陳怡蓉、黃柏鈞。（青睞）

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陳怡蓉、黃柏鈞。（青睞）
溫昇豪、曾珮瑜。（青睞）

陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞領銜主演Netflix影集《雙城故事》，在西洋情人節前夕公布該劇CP配對，陳怡蓉劇中赴舊金山追愛與浪漫大廚黃柏鈞擦出火花；溫昇豪則在大稻埕遇見來台灣尋根、從小在舊金山長大的華裔女孩曾珮瑜。四人間將有情感上的糾葛。14日是西洋情人節，不過，包括已婚的溫昇豪、陳怡蓉在內，四位主要演員都將在工作中度過。

陳怡蓉笑說，自己要跟一個身高190、外型姣好的男生搞曖昧，問及老公會不會吃醋，她說：「老公都知道這是拍戲，一切都是假的，因此很放心。」

戲中，曾珮瑜回來台灣尋根時遇見了在大稻埕長大的溫昇豪，戲裡個性勇敢獨立，在公司有女王稱號的她，在感情面上作風直率，她打趣說想去挑一套很性感的法式內衣，穿著性感內衣給溫昇豪飾演的天明一個抒壓的全身按摩，溫昇豪則回說，如果他是天明，就會帶曾珮瑜好好品嚐台灣在地小吃臭豆腐，透過認識台灣文化把她套牢牢。

聊到難忘的過年經驗，陳怡蓉透露，曾有一年是自己生平第一次沒回家過年，當時在北京拍戲，一個人在飯店叫了四人份的餐，想像在家人一起用餐，送餐的人還送了四人份的餐具，送來才發現只有一個人。「當時手機還沒有視訊功能，因此只能用電話聯繫在台灣的家人，也因為彼此是用聲音陪伴，沒看到對方，所以大家在電話旁吃得很安靜。」她因此更想念家人，趁著還沒有落淚前就掛掉電話，「以為在台灣的家人也很想念我，結果沒想到聽說電話一掛，他們就開喝了。」

曾珮瑜則懷念以往還可以放鞭炮的時候，「大年初一家裡第一串鞭炮都是我放的！」曾珮瑜直呼，這是她每年最期待的一個時刻，可惜後來就禁了。過年也會趁空檔回西螺老家跟家人一起團員，她笑說，「準備啟動懶人模式讓媽媽餵食。」

(中時)

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