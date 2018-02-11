九族「櫻為愛」 春節大盛開

2018年02月11日 18:59 中時 沈揮勝

魚池鄉公所在九族辦櫻花茶席，充滿浪漫氛圍。（沈揮勝攝）

櫻花茶席活動。（沈揮勝攝）

配合九族櫻花祭「櫻為愛」系列活動，魚池鄉公所、日月潭茶文化推廣協會11日辦櫻花茶會，21席茶師齊聚九族櫻花湖，與遊客們一起賞櫻、品茗，享受最美、最浪漫氣氛。園區經理黃瑞奇說，今年盛花期來得準時，春節大爆發，美景可期。

為回饋在地鄉親，即日起到農曆除夕，凡設籍魚池鄉民眾，進入九族文化村賞櫻免費；另優惠中、彰、投及苗栗、雲林遊客，此刻到農曆除夕憑身分證戶籍地址，可享650元優惠價，再加送100元消費券。

黃瑞奇指出，目前花況以海拔較高的觀山樓附近最佳，約7到8成；櫻花湖附近則在5成上下，預期春節期間約有8成到全開；已經好幾年沒遇到盛花期落在春節假期，不少愛花民眾與攝影人士，已然躍躍欲試。

11日的茶席活動，除響應「櫻為愛」大主題、認養九族的櫻花樹作慈善公益，另也為花蓮震災後的重建祈福；茶師們透過繞行著櫻花湖畔，以茶香奉養櫻花樹，為天佑台灣點燈，飄逸的茶香伴隨著暖人的愛心。

在小提琴演奏聲中品茗，彷彿置身在夢幻山林，主辦單位魚池鄉公所結合在地農特產展售，遊客體驗遊玩、品味在地紅茶，一年一度的櫻花茶香饗宴。

(中時)