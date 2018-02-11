8年級生選南市議員 沈震東、林易瑩以年輕創意拚選戰

沈震東以25歲投入民進黨議員初選，展現謙虛學習的身段。（程炳璋攝）

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時代力量林易瑩投身永康區議員選舉，將以非政2代的新人身分出征。（程炳璋攝）

台灣2018年年底選舉，台南市有兩位最年輕的青年，初出茅廬即選擇參選台南市議員，包括投入民進黨中西區、北區議員黨內初選的參選人沈震東，以及參選永康區市議員的時代力量組織部主任林易瑩，同以8年級生姿態，勇於投入選戰。

沈震東、林易瑩同為25歲，剛畢業沒多久，兩人政治啟蒙都從求學時期開始，沈震東在清華大學時曾為學生議會議長，林易瑩則是成大零二社社長，兩人從學生時期就熱衷政治、公民監督等議題。

沈震東出社會後，在學校擔任代課老師，接觸青少年教育議題，又在高師大研究所進修長照相關科系，涉略老人議題，這段時間，他內心渴望監督政府的聲音從未間斷，因此決定在這次參選。

「什麼？你要選議員？」沈震東的父親沈廉哲擔任水仙里里長已20年，對兒子想選議員的念頭，起初也感意外，「為什麼不從里長開始耕耘？」沈震東表示，里長、議員服務性質不同，他想要的是扮演監督市政的角色。

義無反顧投入民進黨台南市議員初選，沈震東學校的同事、學生，大學的同學都成為自己選戰的團隊幫手，他以年輕人的創意思維，融入前輩給予的意見來打選戰，平時把十字路口當舞台，拿起大聲公就開始講政見，他的競選總部就像是個人工作室一般的運作。

時代力量的台南組織部主任林易瑩認為年輕就是沒有包袱，年輕人打選戰，除了網路是強項外，她也勤跑基層接地氣，每天到菜市場拜票，她認為年紀不是重點，重點是自己想做什麼，然後去實現。

(中時)

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