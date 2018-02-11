馬朱「愛將」許志堅涉貪 公懲會判撤職

前新北市副市長許志堅經公懲會認定許行為嚴重敗壞官箴，判決撤職並停止任用3年。（本報系資料照片）

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中時

曾任馬英九、朱立倫市府一級主管，被外界視為馬、朱市府團隊「愛將」的新北市前副市長許志堅，被控利用主導都更案機會，向建商收受名錶、金條及現金賄賂共615萬多元，遭監察院彈劾後，移送公務員懲戒委員會審理，公懲會認定許行為嚴重敗壞官箴，判決撤職並停止任用3年。

另許志堅去年12月被高院依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑10年，褫奪公權5年，業務登載不實罪判刑4月、可易科罰金；全案正由最高法院審理中。

許志堅涉貪案爆發後，監察院以許職司新北市政府副市長要職，並擔任都更委員會主委，負責新北市都市更新案件審議，竟為貪圖私人不法利益，與營建業者周麗惠密切接觸，協助加速順利新店廣明段都更案之進行，先後收受周女509萬2000元、蕭邦、香奈兒名錶3只及金條2條，合計收賄615萬6350元，被判處10年重刑，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規定。

另監察院以許收受周女贈與價值21萬6750元蕭邦錶1只、47萬3500元金條2條，均未依公職人員財產申報法，向監院申報財產。許明知周女與其擔任新北市都市更新案審議職務有利害關係，卻不避嫌多次接受周飲宴招待，涉重大違失，去年7月提案彈劾，移送公懲會審理。

監察院調查時，許否認收賄，並稱收受周的禮物與都更案並無對價關係，但公懲會依監院及法院審理資料，認定許違法行為，嚴重戕害政府信譽，有懲戒之必要。

公懲會並痛批許擔任院轄市副市長，位居要職，竟為貪圖金錢、財物，對於其職務行為，先後收取現金、名錶、金條等賄賂，期間長達數年，總價額高達615萬6350元，除了嚴重敗壞官箴外，並重創公務員廉潔形象，情節非輕，判決撤職並停止任用3年。

(中時)

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