發動機不給力 陸殲-20形成戰力有限

2018年02月11日 19:34 中時電子報 楊幼蘭

在與日俱增的區域挑戰下，中國空軍9日宣布，新一代殲20隱型戰機正式列裝空軍作戰部隊，向全面形成戰力邁出重要的一步。

然而，據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，中國拚命趕進度，為殲20裝了應急的發動機，意味它的戰力將嚴重受限，而受影響的，不僅是機動性與燃油效率，還有超音速下的匿蹤程度。

據兩名獨立軍事消息人士說，由於2015年的爆炸，意外暴露了中國為殲20量身訂做的渦扇-15引擎，而關鍵問題並未解決。

其中一名消息人士說，雖然渦扇-15在當年那場地面測試中爆炸，但沒有人受傷。他指出，那場爆炸顯示，渦扇-15並不可靠，而至今還沒有能克服這類問題的根本解決之道，那也就是殲20至今還在使用渦扇-10B發動機的緣故。

渦扇-10太行發動機是針對第4代殲-10，還有殲-11戰機設計，而渦扇-10B則是它的改進型。

另一名接近解放軍的消息人士也證實，渦扇-15的確曾發生爆炸，但其中牽涉的原因很複雜。而原因之一，就出在單晶渦輪葉片的品管，而這正是強大渦扇發動機的關鍵組件。照理說，新一代單晶渦輪葉片是針對渦扇-15設計，應該要能承受遠比其他發動機更快的轉速與更高的溫度。

中國航空工業集團前董事長林左鳴去年告訴官媒，渦扇-10內的第3代單晶渦輪葉片能承受達攝氏2,000度的高溫，將發動機原本的壽命由800小時延長為1,500小時。

然而，渦扇-10的推力重量比只有7.5，而渦扇-10B為9左右，至於代號「峨嵋」的渦扇-15則超過10。如果殲20要發揮超音速巡航能力，就需要渦扇-15這類發動機的加持。

超音速巡航可以讓美國F-22等隱形戰機不用後燃器，便能以超音速飛行，達到匿蹤的效果。而F-22所使用的，是目前世上最先進的普惠（Pratt & Whitney） F119發動機。

消息人士指出，中國技術人員專注發展特定產品，就能製造出頂尖的單晶渦輪葉片，可是卻還是無法將先進技術化為能量產的標準產品。而這瓶頸需要時間，根據西方經驗，歷經無數實驗與測試來能加以克服。

另一名消息人士指出，殲20使用渦扇-10B只是暫時的，未來它會用另一款名為渦扇-10推力增強型發動機（improved performance engine，IPE）的新型發動機，直到成功研發出渦扇-15為止。

(中時電子報)