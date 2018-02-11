楊培安甩9年憂鬱糾纏 辭大陸收視冠軍節目「不後悔」

楊培安年後陸續推出全新單曲。（蘇蔓攝）

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楊培安將於3月3日在國父紀念館舉行「用愛培伴」慈善演唱會，日前參與為弱勢團體修繕活動，他透露除了唱歌，平日最愛DIY家具，能將喜歡做的事進一步幫助別人，是最佳紓壓方式！「看起來好像我去幫他們（弱勢家庭）做什麼，但其實不是我在付出，反而是他們給我心靈的安定」；因致力公益，患憂鬱症近9年的楊培安走出陰霾，無需再靠藥物控制。

他受任職警察的爺爺，及擔任消防員的爸爸影響，從小培養正義感與愛心，一家人感情深厚；2009年時，楊培安獲大陸收視冠軍節目、浙江衛視《我愛記歌詞》之邀擔任固定嘉賓，未料開錄後他以家庭因素閃辭，令人錯愕 ；楊培安表示，當時父親被診斷出胃癌末期，為了不影響節目錄影，毅然決然退出。

相隔8年，湖南衛視《歌手2》去年邀約他擔任首發歌手，但1月開錄前製作單位卻臨陣換角；問他會否扼挽當年若不辭退《我愛記歌詞》，或許如今發展大有不同？楊培安搖搖頭說：「一切都是上天的安排，如果時光倒流，我還是一樣會選擇家人！」從不後悔機會瞬逝。

他將於4月推出相隔2年半全新歌曲，加上大陸多部影視邀約合作歌曲、籌備個唱，年後初九開工將一路忙到下半年；「用愛培伴」慈善演唱會門票盈餘將全數投入籌建「衡山之家」及弱勢家庭修繕，購票洽年代售票系統及四大超商。

(中時)

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