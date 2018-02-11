巴黎列車上的美軍英雄

2018年02月11日 19:51 中時電子報 江飛宇

導演克林．伊斯威德（Clint Eastwood）近年喜歡翻拍有真實故事為背景的電影，他的新作品「1517巴黎列車」(The 15:17 to Paris)也不例外，只是這一次，電影中的3名主角並不另外找演員飾演，就是由本人直接擔綱演出。

美國國防部生活(dodlive.mil)介紹，2015年8月21日，一列從阿姆斯特丹前往巴黎的列車，遇到摩洛哥籍的恐怖份子阿由卜-伊爾．卡沙尼(Ayoub El Kahzani)持槍自動步槍挾持，卻被車上見義勇為的旅客合力制伏的故事，其中3名與恐怖份子搏鬥，並且搶救傷者的是3名美國遊客，分別是史賓塞．史東(Spencer Stone)、亞歷克．史卡拉托斯(Aleksander Skarlatos)和安東尼．薩德勒(Anthony Sadler)，而電影也是以他們3人為視角。

制伏列車歹徒的史賓塞．史東和亞歷克．史卡拉托斯正好是軍人，平時的訓練使他們面對恐攻時顯得冷靜也專業。(圖/美國空軍)

這部電影是從3名好友的童年說起，他們不是在師長眼中的好學生，他們上課比較不專心，不拘小節，所以老是被誤會成問題孩子，然而他們的個性都相當正面積極，並沒有走入岐途，而且總希望能夠幫助人。其中史東與亞歷克決定從軍，史東是美國空軍士兵，而亞歷克隷屬陸軍國民警衛隊，所以他們2人既是這部電影的主角，也是幕後的軍事顧問，呈現了受訓時期的細節與派駐阿富汗作戰的種種，美國國防部也盡可能提供資源，以表現更多準確性。

1517巴黎列車電影預告。

史東在制伏恐怖份子的過程中受了不少傷，幸而傷勢不致命，而亞歷克與史賓塞從旁支援，事後成功的壓制恐怖份子。事後法國總統歐蘭德親自頒發「榮譽軍團勳章」(Legion of Honour)給3人，這是法國政府給傑出貢獻的人物給予的最高榮譽。除此之外，史東得到空軍人勳章(Airman's Medal)和因作戰受傷的紫心勳章(Purple Heart)，亞歷克得到陸軍士兵勳章(Soldier's Medal)。

美國軍方對於電影最終的呈現感到很滿意，空軍娛樂聯絡處副主任 黛芙麗．華生(Develyn Watson)說：「這部電影表現了平凡人做出非凡行動的時刻，他們在關鍵時刻挺身而出，挽救了數百人的生命。」

史卡拉托斯則是在火車襲擊案的前一個月，自願留營2年，在2017年退伍。史東則是在火車襲擊案的2個月後，遇到另一起流血事件，他在2015年的10月8日於加州沙加緬度市中心被一名叫做詹姆斯．崔(james Tran)的男子刺傷多處，幾乎危急生命，幸而被搶救了回來，事後繼續在空軍擔任軍士長，直到2016年，他才光榮退伍。詹姆斯崔被判決有罪，有期徒刑9年。

(中時電子報)