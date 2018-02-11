響應國際女性科學日 瑞芳國中師生車站快閃玩科學

響應2月11日「國際女性科學日」，新北市瑞芳國中與淡江大學科學教育中心合作，今（11）日下午2點在新北瑞芳車站前廣場，舉辦全國快閃科普趣味活動。（新北市立瑞芳國中提供）

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雖然寒流來襲，天空飄著細雨，但仍不減民眾前來體驗的熱情。（新北市立瑞芳國中提供）
響應2月11日「國際女性科學日」，新北市瑞芳國中與淡江大學科學教育中心合作，今（11）日下午2點在新北瑞芳車站前廣場，舉辦全國快閃科普趣味活動，雖然寒流來襲，天宮飄著細雨，但仍不減民眾前來體驗的熱情。（新北市立瑞芳國中提供）

響應2月11日「國際女性科學日」，新北市瑞芳國中與淡江大學科學教育中心合作，今（11）日下午2點在新北瑞芳車站前廣場，舉辦全國快閃科普趣味活動，雖然寒流來襲，天宮飄著細雨，但仍不減民眾前來體驗的熱情，成功在偏鄉舉辦一場難得的科學饗宴。

瑞芳國中校長王綠琳表示，她自己大學就讀化學系，每年瑞芳國中結合淡江大學化學巡迴活動與校內課程，帶動學生對科學學習與研究熱誠，對於瑞芳國中參與國際女性科學日感到與有榮焉，希望活動能永續舉辦，讓女性科學人才能在台灣紮根。

瑞芳國中師生利用酸鹼中和反應及化學電池原理，分別設計出「一錠乾淨」及「星心相映」兩項手作實驗體驗，讓參與體驗民眾驚呼連連，感受到科學實驗的魅力與驚奇；2位8年級生林佳瑩與王稚樺引導解說民眾參與科學體驗，她們表示，能在國際女性科學日以女性身分參預這麼有意義的活動感到喜悅。

(中時)

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