主持《小明星大跟班》2周年 吳宗憲：輕鬆到像在家裡胡說八道

吳宗憲（右）和女兒Sandy主持節目氣氛歡樂，笑說就像在家裡一樣輕鬆。（圖／盧禕祺攝影）

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劉真（左）送上大樂透彩券討彩頭，吳宗憲大方表示若中獎即捐出全額獎金。（圖／盧禕祺攝影）

中天《小明星大跟班》11日舉辦圍爐記者會，適逢吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持2周年，吳宗憲說，和女兒Sandy「當父女當20幾年，都習慣了，（主持節目）像在客廳裡胡說八道一樣」，惹來眾人一陣笑聲。

談到新年對節目期許，吳宗憲笑說：「我們就是一直帶給大家歡樂的，還有哪個行業比這更快樂？多得到一個人的笑容，我們就很感動。」一番感性發言卻遭女兒Sandy虧是「難得正經」。

Sandy則透露父女倆從除夕起都在忙工作，會提早一天吃團圓飯；吳宗憲也表示遠在美國的兒子1週前已回台灣探視過長輩們，等於一家人提早過年。

另外，吳宗憲還順勢幫5月將發饒舌作品的兒子宣傳，「他的音樂是很奇怪的音樂，人類沒辦法唱的那種。」兒子年僅18歲，與昔日門徒周杰倫（周董）相比，吳宗憲自信表示：「這時候的兒子比當時的周董超越很多，畢竟快20年過去了，時代不同。」

活動上也邀請劉真以神秘嘉賓身分出席，吳宗憲曾誇她「娶到劉真是中樂透」，劉真昨也特別送上大樂透彩券，以2位主持人的生日和節目首播日作為彩券選號，祝福《小明星》能像中樂透一樣好彩頭，吳宗憲接過彩券則馬上宣布：「如果中獎，獎金全數捐出。」

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