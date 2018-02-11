俄羅斯客機墜毀　機上71人恐全數罹難

載有71人的俄羅斯客機，自莫斯科起飛後失聯。(圖取自俄羅斯媒體)

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中時電子報
疑似俄羅斯墜毀客機的殘骸。(圖取自推特@lifenews_ru)

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik)報導，載有71人俄羅斯客機An-148，自莫斯科起飛後失蹤。俄羅斯緊急救災部隨後更正消息，並證實An-148客機墜毀在莫斯科附近。機上乘客和機組人員等71人恐全數罹難。

該架客機型號為6W703，起飛2分鐘以後，就從雷達上消失。

報導稱該飛機於莫斯科當地時間14:21(台北時間19:21)，自莫斯科多莫傑多沃(Domodedovo)機場起飛，預計飛往俄羅斯南部城市奧爾斯克(Orsk)。

報導指出，官方證實該架飛機墜毀在莫斯科附近的村莊，機上乘客和機組人員生還的可能性很低。

《今日俄羅斯》(Russia Today)報導，一架俄羅斯薩拉托夫航空公司(Saratov Airlines)飛機，機上載有65名乘客和6名機組人員的An-148客機，自莫斯科多莫傑多沃機場起飛不久，在莫斯科附近Argunovoh村莊墜毀。

(中時電子報)

文章來源：Plane with 71 on board goes missing after taking off from Moscow

文章來源：Russian Plane With 71 People Onboard Crashes

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