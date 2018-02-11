俄羅斯客機墜毀　機上71人恐全數罹難

2018年02月11日 20:33 中時電子報 何宜玲

疑似俄羅斯墜毀客機的殘骸。(圖取自推特@lifenews_ru)

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik)報導，載有71人俄羅斯客機An-148，自莫斯科起飛後失蹤。俄羅斯緊急救災部隨後更正消息，並證實An-148客機墜毀在莫斯科附近。機上乘客和機組人員等71人恐全數罹難。

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ — Flightradar24 (@flightradar24) 2018年2月11日

Опубликованы первые фото и видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье: https://t.co/m7Naect4yB pic.twitter.com/85jMkCIdGW — Life | Новости (@lifenews_ru) 2018年2月11日

該架客機型號為6W703，起飛2分鐘以後，就從雷達上消失。

報導稱該飛機於莫斯科當地時間14:21(台北時間19:21)，自莫斯科多莫傑多沃(Domodedovo)機場起飛，預計飛往俄羅斯南部城市奧爾斯克(Orsk)。

報導指出，官方證實該架飛機墜毀在莫斯科附近的村莊，機上乘客和機組人員生還的可能性很低。

《今日俄羅斯》(Russia Today)報導，一架俄羅斯薩拉托夫航空公司(Saratov Airlines)飛機，機上載有65名乘客和6名機組人員的An-148客機，自莫斯科多莫傑多沃機場起飛不久，在莫斯科附近Argunovoh村莊墜毀。

(中時電子報)