為工作要老公犧牲？爆安海瑟威5年婚喊切

安海瑟威爆為工作想搬家，跟老公意見不合不惜犧牲婚姻，5年婚恐告吹。(達志影像)

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中時電子報

有《麻雀變公主》、《穿著PRADA的惡魔》、《悲慘世界》等代表作的好萊塢紅星安海瑟威(Anne Hathaway)，2012年跟男星亞當舒爾曼結婚，婚後育有一子，一直給人家庭和樂的印象，沒想到如今驚爆她為了工作跟老公意見不合，5年婚姻恐告吹！

外媒《OK！》雜誌爆料，35歲的安海瑟威眼見小珍妮佛、艾瑪史東等新生代女星崛起，而自己步入中年又近年沒什麼亮眼新作，因此感到焦心，好不容易接到《綠野仙蹤》傳奇女星茱蒂嘉蘭的傳記電影，但新作卻因故遭擱置，讓住在美國東岸紐約的她，心急想搬去西岸洛杉磯好萊塢，好就近搞定工作問題。

相傳安非常想搬到西岸定居，但跟老公意見分歧，亞當希望能在紐約將兒子養大，夫妻倆意見不合影響了婚姻，傳出安甚至對老公說：「我為你犧牲很多，現在換你了」，甚至撂話不管亞當同不同行，她都非搬去LA不可，不惜斷送5年婚姻，然專打臉娛樂圈八卦的《Gossip Cop》立刻報導，針對安海瑟威婚變傳聞，她的經紀團隊透露夫妻倆會根據工作需求調整住處，東、西岸換著住，家庭沒有問題，報導也指出夫妻倆近來更打算在康乃狄克州購置新屋，證明沒有死守紐約的想法，對於《OK！》愛捏造明星八卦並不感到驚訝。

(中時電子報)

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