豐原醫院前骨科主任收回扣150萬 判刑8年定讞

2018年02月11日 20:58 中時 陳志賢

衛福部豐原醫院骨科前主任王宏賓，被控於2009年辦理高壓氧艙採購案時，協助廠商得標，收回扣150萬，台中高分院認定王對採購案具有「實質影響力」、屬「授權公務員」，依貪汙罪判刑8年、褫奪公權5年，沒收150萬，王上訴最高法院遭駁回，全案定讞。本案是近來法院採實質影響力見解判決有罪定讞的案例。

近年來，各級法院針對貪汙治罪條例中的收賄罪，究竟應採「實質影響力說」或「法定職權說」見解不一，最高法院一度召開刑事庭會議討論，但未能作出統一見解。

王宏賓被控2009年辦理2台高壓氧治療艙採購案時，在辦公室向逢陽公司負責人林洽權表示：「既然醫院要編列預算購買高壓氧艙，那就由你們來推薦」林找到代理廠商，提供相關規格給王。

王向林說：「你們公司自己拿捏，看要怎麼計算，你們的利潤才划算」林感覺王暗示要給回扣，2009年豐原醫院第1次招標時流標，第2次招標時判定逢陽公司合格，但價格太高而廢標，逢陽公司第3次招標以1130萬元得標。翌年7月高壓氧治療艙驗收付款後，8月29日林以紙袋包妥150萬，祝賀王喬遷新居當面交付王。

歷審法院審理時，王均否認收賄，辯稱150萬是要轉交給友人拓展大陸醫療事業的公關費，與採購案無關。但台中高分院認定，王對招標案進行規格之審查，且擔任驗收人員，足以影響採購結果及對廠商能否獲得款項之遲速，具有實質影響力，為法定職務權限之授權公務員，依貪汙治罪條例之不違背職務收賄罪判刑8年，褫奪公權5年，沒收150萬。

王上訴最高法院，辯稱以他骨科主任職務，無從指揮、影響採購人員，不具實質影響力，亦非授權公務員。但最高法院不採信，駁回王上訴，全案定讞。

(中時)