彭男子涉盜伐竄逃 穿越國道橫屍南下車道

遭盜伐的相思木被堆置在拼裝車上。（陳慶居翻攝）

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彭嫌等人涉嫌盜伐相思木，不料遭通緝的彭男逃入國道慘死。（陳慶居翻攝）

苗栗警方11日上午據報赴三義鄉雙湖村三角山查緝盜砍林木案，警網到場時涉案人一哄而散，後來警方逮捕其中2人，而逃逸2人當中的彭姓男子，傍晚時分再度被發現，竟不顧龐大車流先後竄入中山高北上及南下車道，攀附來車後視鏡欲逃逸，結果被甩落車道，疑遭黑、白、輛車當場輾斃。

警方11日上午趕抵現場時，涉案人倉皇鳥獸散，現場留有3輛自小客車和1輛拼裝車。隨後循線逮捕劉姓及古姓2涉案人，另2名共犯則逃逸。

苗栗警分局三義分駐所警員賴柏宇再騎巡邏機車於案發地點周遭巡守時，見一穿著雨鞋的彭姓男子，彭男心虛從小路往西側邊坡竄逃進入國道中山高146.6公里處的北上車道，他沿路肩逆向南下。

彭男隨後利用行車間隙橫越國道到中央分隔島並躲進樹叢，此時另名機巡警員林峻頡也發現其行蹤，彭竟抓一把土石丟向林員，彭男再翻過分隔島進入南下車道，意圖攔下並攀附路過自小客車左後視鏡離去，林員雖欲追趕但距離太遠，無法追上只得再行通報線上攔捕。

警方通報線上巡邏員警駕駛巡邏車至國道準備攔查，傍晚5時許，發現彭男已死於國道南下中間車道上，南下車輛紛紛閃避。當時正好有消防局三義分隊救護車結束勤務準備返隊路過現場，直接將他送苗栗大千醫院，仍急救無法死亡。

苗栗警方初步調查，彭男等人涉嫌盜代相思木欲轉售圖利；國道警方刻正尋找相關車輛，進一步釐清案情與責任。而彭男去年因妨害公務案件遭苗檢通緝中。

(中時)

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