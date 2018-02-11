怕嘉賓致詞拖太久 康康：長話短說，傅大哥時間不多

2018年02月11日 21:12 時報周刊 林彥君

基督徒的傅達仁沒有禁忌，邀請王彩樺唱〈保庇〉。（粘耿豪攝）

傅達仁因兒子結婚，下定決心打「延長賽」延後安樂死執行。（粘耿豪攝）

傅達仁兒子婚宴邀請康康和從從擔任婚禮主持人，在休息室康康大方受訪，只見從從「閃遠遠」，康康看著從從說：「他有媒體恐懼症，很怕媒體，怕人家問他要不要結婚。」為了不讓婚禮來賓致詞時講太久，康康會幽默提醒：「請長話短說，傅大哥時間不多了。」康康認為傅大哥看起不像生病，康康幽默說：「直到收到傅達仁寄2張帖子給我，我才知道他生病了。」

康康透露傅達仁沒有禁忌，身為基督徒的傅仍欽點王彩樺當演唱嘉賓唱〈保庇〉，他說傅達仁找他當主持人有嚇一跳，因為沒有主持經驗，只有當過婚禮歌手「唱3首，唱完拿了錢就走。」康康也透露說這次婚禮主持、唱歌都沒拿錢，他還現場拿出紅包袋，要包紅包6000祝福，康康在婚禮獻唱〈愛拚才會贏〉也祝福：「新人拚個小寶寶，也希望傅大哥等孫子生出來之後再決定（安樂死），請他再拖10個月。」

傅達仁表示對於安樂死仍不會放棄權益，隔4個月拿一次醫學證明事小，主要現在是卡在瑞士正值冰天雪地，許多班機停飛，他說「希望自己能活到天氣好，飛到當地執行安樂死。」

(時報周刊)