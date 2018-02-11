影》毒品通緝犯開車撞警拒捕 10警共開26槍制伏

2018年02月11日 21:20 中時 陳俊雄 、 王揚傑 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

警方連開20餘槍，制服三嫌帶回土城警分局。（吳家詮翻拍自「我是永和人」）

新北市土城警方11日傍晚跟監35歲毒品通緝犯賴賢一座車，一路從泰山明志路尾隨到中和大勇街，幹員見時機成熟準備上前逮人，但賴嫌不願就範開車衝撞，經現場10名幹員共開26槍後才將他逮獲，並起出毒品及改造槍械，正漏夜偵辦中。

土城警方追查因涉毒品案件遭到通緝的賴賢一，日前掌握賴某在新莊、泰山一帶出沒，且疑似涉及毒品案，遂派員深入調查，並在11日傍晚在泰山明志路發現賴賢一的行蹤後，開始尾隨賴男車輛。

幹員從泰山一路尾隨到新莊、中和，晩間7時50分左右，幹員發現賴賢一將車駛入中和大勇街，警方見當地人車稀少且巷道狹窄，當下決定2車前後夾擊，1輛車迅速超車堵住賴嫌去路，另輛車負責斷後，但賴嫌見狀竟急踩油門，猛力朝警車衝撞，企圖撞出生路，幹員們情急下只好分別朝賴嫌座車的前後輪開槍，阻止犯嫌兔脫。

在警方優勢火力下，賴嫌不敢妄動，放棄抵抗，幹員立即將賴嫌及車內的38歲張姓男子、26歲簡姓女子拖下車制伏，3嫌均未受傷。由於槍響有如連珠砲，當地居民一度以為是放鞭炮，隨後見到幹員將犯嫌壓制，才知是警方的緝捕行動，用手機拍過程PO上臉書社團。

警方清理現場發現，賴賢一為了逃避警方追捕，不僅將馬自達汽車車頭撞毀，也將車身鈑金撞爛，警方共開26槍也把車窗及擋風玻璃擊碎現場一片狼藉，車上也滿是彈孔，但幸運的是，不僅幹員全都安然無恙，賴賢一及車上的張男、簡女也都未遭子彈擊傷，只是雙方都對這場警匪圍捕槍戰事件餘悸猶存。

土城警方從賴某車上的包包內起出2把改造槍枝，並尋獲賴某趁機丟棄路邊的1支槍管、6發子彈及毒品，正漏夜追查毒品及槍枝來源中。

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(中時)