堺雅人、高畑充希說中文好6　錄片為《鎌倉物語》催票

2018年02月11日 21:16 中時 李承陽

堺雅人、高畑充希以中文為《鎌倉物語》催票。（中影提供）

堺雅人、高畑充希以中文為《鎌倉物語》催票。（中影提供）

《鎌倉物語》堺雅人、高畑充希和台灣觀眾打招呼。

曾榮獲日本奧斯卡最佳導演的山崎貴執導新片《鎌倉物語》，日本票房開紅盤，目前已大破30億日幣，讓認真宣傳的兩位主要演員堺雅人、高畑充希非常開心，得知台灣也將上映的兩人，也特別「說中文」和台灣粉絲拉票，希望大家都能進戲院看電影。

有趣的是，兩人為了錄製這段影片，日方事先請台灣工作人員提供「台灣的觀眾朋友大家好，我是堺雅人/高畑充希」的音檔，而日方工作人員用片假名為兩位影人標註拼音，但到了拍攝當天，不懂中文的日本工作人員看著拼音唸成「ㄒㄧㄢˋ」雅人、「ㄆㄣˊ」友，曾就讀早稻田大學中文系的堺雅人還立刻向現場台灣的工作人員確認是「堺」雅人、「朋」友吧？讓現場的所有人大嘆「堺桑的中文程度真的很好！」但他卻謙虛地說：「中文程度沒辦法好好講出一個句子啦！」而順利將中文句子錄完後，堺雅人也露出小孩般雀躍的表情大喊：「太好了！應該講得還不錯吧！」

堺雅人在《王牌大律師》飾演古美門一角深受觀眾喜愛，自大又難搞的毒舌律師為了打贏官司不擇手段，而本次在《鎌倉物語》是化身為缺乏靈感的懸疑小說家，他不僅要尋找突然一夕之間命喪黃泉的老婆，還要想盡辦法偵破到底是誰在搞鬼？！尋找線索的過程就如同《王牌大律師》一般讓人又好氣又好笑，但故事發展下去，知道更多驚人真相之後，卻又漸漸能理解他、同情他，甚至想幫他加油打氣！堺雅人說：「『任何人都有無可取代的故事！』我想這就是這部作品所表達出的訊息。」

電影預售票已正式開賣，現在購買獨眼仔燈籠雙人套票就可以獲得桃李SQHOOL贊助之粉紅獨眼仔燈籠乙個，桃李SQHOOL為由日本與台灣共同經營之複合式日本語教室，突破傳統，打造最快速便捷的日語學習環境，一直以來對於優質日本電影在台上映的推廣不遺餘力的他們，本次也特別與《鎌倉物語》合作，配合元宵節送給粉絲台灣限定粉紅獨眼仔燈籠。

而近年擔任ASTALIFT代言人的高畑充希，水嫩的膚質讓她在電影裡非常耀眼，本次也將送給搶先購買《鎌倉物語》ASTALIFT雙人套票的粉絲頭皮護理精華液乙瓶（20ml），兩項贈品皆數量有限，送完為止。

電影故事講述年輕貌美的人妻亞紀子（高畑充希飾）在嫁給住在鎌倉的懸疑小說作家一色正和（堺雅人飾）後，生活中充滿了層出不窮的驚奇。城鎮裡有股神奇的力量覆蓋著，不僅看得見魔物、幽靈、妖怪、佛像，甚至還看過死神（安藤櫻飾）出沒。人、幽靈和妖怪共存的神秘國度，似乎相處地和樂融融；然而有一天，正和一覺醒來，發現一封亞紀子留下的信。為了將亞紀子找回，他展開一段冒險奇幻之旅。

台灣將於3月2日元宵節正式上映。

(中時)