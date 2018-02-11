春節前、天氣溼冷 書展人氣降低

2018年02月11日 21:29 中時 許文貞

獨立出版和公民書區聚集不同特色的出版社，讀者會因為認同理念而支持購買。（許文貞攝）

如果圖書訂價統一制度上路，書展要如何不靠打折吸引人氣，成為出版社要考量的重點。（許文貞攝）

如果書展因為圖書統一定價制度上路，新書完全不能打折，會不會擔心影響書展的人氣？台北書展基金會董事長趙政岷坦白地表示，「以書展主辦方的角度來說，當然會擔心！折扣是吸引人潮的一大重點，如果因為沒打折，就沒人來了，該怎麼辦？」

第26屆台北國際書展今（11）日落幕，宣布明年書展主題國為德國。今年雖然各家出版社舉辦講座活動、祭出折扣吸引人潮，但由於時間在春節前，加上寒流影響，逛書展的人潮較去年的58萬人次減少，約為53萬人次。趙政岷表示，今年書展整體買氣大約跌了一兩成，提袋量明顯比較少，但與往年辦在春節前的書展情況相似。

趙政岷認為，雖然參展人次減少，但參展出版社數量增加，版權交易桌數達1130場，主辦單位和各攤位講座數量更高達1180場，也顯示在書展期間的確帶動了閱讀風氣的提升。然而若圖書統一定價制度上路，對於書展的影響勢必是各家出版社未來參展必須考量的重點。

趙政岷表示，日前文化部邀集部分出版社開過會議，共同討論圖書統一定價制度的相關配套細節，目前都還沒確切定論，「文化部認為，圖書統一定價制度是對文化的態度問題，那以出版社角度來說，樂觀其成。」

趙政岷表示，「但仔細想，會發現衍生很多細節問題，像是套書如果分開出版，到底能不能一起打折？如果出版社用買書送書行銷，算不算是打折？」

聯經出版社發行人林載爵則認為，圖書統一定價制度並非攸關出版業發展的關鍵，一旦施行，反而造成麻煩。他也表示他的擔憂，「有聽說書展可能算是例外，新書還是可以打折，但接下來問題就會變成，要怎麼界定哪些書展可以打折，哪些不行？」

林載爵也表示，台灣出版市場其實是「有秩序的折扣」，沒有變成惡劣的「折扣戰」，因此不該在出版業已經衰退、到谷底的時機點施行圖書統一定價制度，「目前其實都只維持79折、75折，為期一個月左右，之後就回到原價，頂多打9折。圖書統一定價制度是好制度，但應該是在出版業回溫時施行，不是現在。」

逗點文創結社創辦人陳夏民同樣認為，圖書統一定價制度並非影響書市的關鍵，書市現況其實離「不打折」沒這麼遠，「如果現在折扣對於書市都已經沒有救，不可能政府一做了什麼，就能夠把書市救回來。但支持圖書統一定價制度的施行，攸關的是出版、創作的尊嚴，而不是為了止血。」

陳夏民表示，若以獨立出版聯盟的經驗來看，雖然出版社各自會在書展定不同折扣，但以銷售表現來說都差不多，「讀者來書展買我們的書，通常為的是認同出版社的特色，而不是折扣。」

今年書展有許多引人矚目的攤位，書展也延續去年舉辦展位設計比賽，在閉幕式頒發「最佳展位設計獎」，在大型展位組，大學出版社聯盟以「知識構築」為主題，打造一整面階梯狀的書櫃，獲得金獎。

九歌、文訊、洪範、爾雅四間出版社的聯合攤位，主題為「伸手摘星星的人」，獲得大型展位組銀獎。大塊文化出版社將松本大洋、鄭問、麥人杰等漫畫家的作品，放大做成牆面，獲得大型展位組銅獎。在中小型展位組，金獎為展位空間以全白設計的啟明文化，銀獎為心靈工房，銅獎為凱特文化。

(中時)